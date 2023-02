Sundling vant sprinten, ingen norske i finalen

Seks norske kvinner gikk seg videre fra prologen i Italia. Myhrvold var den eneste av dem som avanserte til semifinalen. Der var arbeidsdagen over også for henne.

I kvartfinalen ble det norsk kjempetrøbbel. Tiril Udnes Weng, Ane Appelkvist Stenseth, Lotta Udnes Weng, Maria Hartz Melling og Hanne Wilberg Rofstad røk alle ut.

Rofstad lå i fin posisjon, men måtte over ende i sprintløypa. Fallet så ut til å være selvforskyldt.

– Det var veldig kjedelig. Jeg var i god posisjon, og så kom den svenske jenta på innersiden. Da ble det kontakt, og så var det jeg som gikk ned, sa Rofstad til Viaplay.

Sundling vant

I finalen ble det ikke uventet stor svensk dominans. Sunna Sundling tok seieren og viste at VM-formen for alvor er i anmarsj. Den svenske stjernen er regjerende olympisk mester i sprint.

Sundling vant foran Maja Dahlqvist og Jessie Diggins. Sprinten gikk i fri teknikk.

Emma Ribom endte på fjerdeplass. Sverige hadde også Linn Svahn i finalen.

Skeptisk Weng

Verdenscupleder Udnes Weng var tilbake i verdenscupen etter å ha stått over rennene i kjølvannet av Tour de Ski som følge av sykdom. Hun gjorde sitt svakeste resultat for sesongen.

– Jeg er ikke i god form. Jeg føler jeg går for livet der ute, men har ikke en sjanse. Jeg kan leve med et dårlig resultat, men det er kjipt å kjenne at kroppen ikke er der den skal være, sa hun.

Weng liker ikke situasjonen.

– Jeg begynner å telle dager til VM. Det går fort dit. Jeg føler at jeg har den tiden jeg trenger, men ikke noe mer, sa hun.

Kristine Stavås Skistad deltok ikke i sprinten i Toblach. Hun trener på hjemmebane og forbereder seg til Planica-VM senere denne måneden.