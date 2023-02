Granerud ble redd etter kjempehopp

Dagens lengste hopp kom da sloveneren Timi Zajc hoppet 161,5 meter. Dessverre for sloveneren slet han med å sikre seg i avslutningen. Han fikk en hard landing som så ut til å gå ut over kneet. Det lange hoppet kombinert med sterk vind bidro til at annen omgang ble avlyst.

Juryen bestemte at det holdt med én omgang.

Den norske stjernen Halvor Egner Granerud var tydelig preget etter rennet. Han var sistemann ute for Norge og var en av dem som hoppet etter Zajc.

– Jeg gledet meg ikke til å hoppe etter det, sa Granerud til Viaplay etter rennet.

– Sånne hopp gjør deg litt redd for det som kan skje. For det er jo litt kjipt å lande flatt når du kommer i 120 kilometer i timen, eller hva vi hopper ned til, la han til.

Granrud holdt uansett hodet kaldt og sikret norsk seier etter et hopp på 145 meter. Det gjorde at Norge vant konkurransen med hele 35,5 poeng ned til Østerrike på 2.-plass. 5,3 poeng bak der igjen kom Tyskland på 3.-plass.

Sterkt lag

Det norske laget stilte med en sterk trio bestående av Anna Odine Strøm, Marius Lindvik og Silje Opseth, i tillegg til Granerud.

De tok en suveren seier, selv om fredagens renn endte opp med kun én omgang. Vindforholdene var for dårlige til at det kunne gjennomføres en annenomgang. Fallet til Timi Zajc bidro nok også til at ble med det ene hoppet for alle utøverne.

Det norske laget leverte en solid omgang i Willingen, og ankermannen for Norge var veldig fornøyd med laget i ettertid.

– Jeg syntes det var veldig bra. Jeg synes laget leverer solid under krevende forhold. Vi ledet før det siste hoppet, så det var veldig deilig, sa Granerud.

Først

Anna Odine Strøm stilte først for Norge og hoppet 135 meter. Hun ga nordmennene et godt utgangspunkt og sørget for 107,9 poeng, men måtte dele førsteposisjonen med det japanske laget. Yuki Ito hoppet 154,5 meter, men slet i landingen.

Etter hoppene fra herrene i pulje to ble det ingen deling av 1.-plassen. Marius Lindvik hoppet lengst av utøverne og svevde ned til 145 meter og en sammenlagtledelsen på 223,7 poeng.

Silje Opseth var tredje nordmann ut, og hun hoppet 130 meter. Med 92,7 poeng sikret hun fortsatt 1.-plass med en sammenlagt poengsum på 316,4 poeng, og Norge hadde dermed 14,7 poeng ned til 2.-plasserte Tyskland.

Halvor Egner Granerud dro seg til 145 meter og la på den samlede poengsummen med 134,2 poeng. Til slutt var det Østerrike som knep 2.-plassen så vidt foran Tyskland.

(©NTB)