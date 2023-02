Estland slutter seg til trussel om OL-boikott

Zorzs Tikmers, president i Latvias olympiske komité, sa tidligere i uka at Latvia vil boikotte lekene dersom russiske utøvere får delta mens krigshandlingene i Ukraina vedvarer.

Ved siden av Ukraina selv var Latvia først med å true med boikott. Nå følger Estland etter.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i OL uten bruk av nasjonssymboler, noe som i så fall trolig vil føre til at mange internasjonale særforbund som i dag stenger russere og belarusere ute vil åpne for det samme.

IOC gjennomfører for tiden en konsultasjonsprosess som skal lede til en endelig avgjørelse, og den har fått stor oppmerksomhet etter konsultasjonsmøtet med utøverrepresentanter nylig.

Tikmers har sagt at Latvia vil vurdere boikott også av OL-kvalifisering dersom russere og belarusere får være med.

IOC har på sin side åpnet for at utøvere fra Russland og Belarus kan få sjansen til å kvalifisere seg til Paris-OL gjennom deltakelse i asiatiske kvalifiseringsstevner.