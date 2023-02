Australsk domstol avviser saken mot Nick Kyrgios: – Oppriktig lei meg

Saken dreide seg om en hendelse med en tidligere kjæreste i Canberra i 2021.

Ifølge dommeren i rettsmøtet var Kyrgios handling «en enkelthendelse basert på dumhet eller frustrasjon», og saken går med det ikke til rettssak.

Etter rettsbeslutningen la Kyrgios ut en uttalelse på sin Instagram-konto.

– Jeg var ikke på et bra sted da dette skjedde, og jeg reagerte på en vanskelig situasjon på en måte jeg angrer fullstendig på. Jeg vet at det ikke var OK, og jeg er oppriktig lei meg for skaden jeg forårsaket, skrev Kyrgios.

– Psykisk helse er tøft. Livet kan virke overveldende. Men jeg har funnet ut at det å få hjelp og jobbe med meg selv har gitt meg mulighet til å føle meg bedre og bli bedre, fortsatte han.

27-åringens advokater hadde i forkant av saken forsøkt å få den avvist med henvisning til tennisspillerens psykiske helse.

Australieren er rangert som nummer 20 i verden.

