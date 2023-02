Warholm i angrepsposisjon: – Har tent en motiverende flamme i meg

Warholm pådro seg en lårskade da han sesongdebuterte i Diamond League i Rabat i fjor. Det gjorde at store deler av sesongen gikk i vasken. Blant annet bommet han i VM-finalen og ble nummer sju. Han tok EM-gull i München senere på året, men sesongen ble ikke slik som han hadde ønsket.

Det var en kontrast til 2021, der han vant OL-gull med verdensrekord og var best også i DL-finalen. Fjorårets skademareritt har tent en motiverende flamme i hekkstjernen.

– Jeg var veldig motivert etter Tokyo-sesongen, men når man får reflektert over det så innser man også kanskje at når man har vunnet alt man kan vinne, så blir man litt bortskjemt i underbevisstheten. Jeg var veldig motivert og gjorde det jeg skulle på trening, samtidig som det er en annen type flamme som brenner i deg når du har hatt en sesong der du er blitt slått, sier Warholm.

– Trener for å angripe

Warholm er i hjembyen Ulsteinvik for å delta i Karsten Warholm Invitational, som han arrangerer sammen med klubben Dimna. På pressetreffet onsdag snakket han om det å være litt i angrepsposisjon etter å ha vært sportens soleklare ener i flere år.

– Det har tent en veldig motiverende flamme i meg. Jeg har det i bakhodet og ønsker å forhindre at det skal skje igjen. Når du kommer fra veldig stor suksess så trener du for å forsvare, men nå trener jeg for å angripe, og jeg liker den vinkelen litt, sier Warholm.

I august venter sesongens store mål, VM i ungarske Budapest. Der skal han forsøke å slå tilbake. Før det er det imidlertid flere konkurranser 26-åringen kan velge å delta i.

EM-døren åpen

Tidlig i mars er det innendørs-EM i Istanbul.

Warholm deltok ikke i 2021-utgaven etter at han tok gull i Glasgow to år tidligere. 26-åringen trives best utendørs.

– Innendørs er aldri prioritert i den forstand at vi prioriterer hardt, men vi har det i bakhodet. Når vi først har begynt å lade opp til løpet her (i Ulsteinvik) så tar vi gjerne flere. Vi har snakket litt om innendørs-EM. Jeg reiser ikke til EM om jeg ikke føler meg klar, sier 26-åringen.

Han er imidlertid klar på at det spesielt er én konkurranse i løpet av sesongen han vil løpe.

– Vi tar oss noen friheter. Innendørs-EM er bare et pitstopp mot de større målene. Vi skal til VM, og så har vi som regel fredet Bislett Games. Vi er i dialog og er i en heldig situasjon. Det er mange som ønsker at vi skal komme for å løpe hos dem, sier Warholm.

