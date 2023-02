Storsalg av norske fotballspillere til Europa: – Et godt springbrett

Rosenborg, Molde, Bodø/Glimt, Stabæk og Viking er blant klubbene som har solgt spillere for atskillige millioner den siste tiden.

– Det er alltid spennende å se når et nytt overgangsvindu åpner og se interessen for spillerne i norske ligaer, sier klubbutvikler i Norsk Toppfotball, Kenneth Wilsgård, til NTB.

Det internasjonale overgangsvinduet stengte natt til onsdag. Det markerte slutten på en måned der flere spillere fra norske klubber har reist sørover som følge av at flere klubber i Europa gladelig hare åpnet lommeboken for å hente dem.

Dansken Casper Tengstedt byttet ut Rosenborg til fordel for Benfica hvor han er blitt lagkamerat med nordmennene Fredrik Aursnes og Andreas Schjelderup. Molde solgte også sin målfarlige spiss David Datro Fofana til Chelsea. Prislappen for begge overgangene skal ha oversteget 100 millioner norske kroner ifølge rapportene.

Styrker utviklingen

Deadline Day ble heller ikke en kjedelig affære. I løpet av dagen ble det bekreftet at Vålerenga-talentet Osame Sahraoui er solgt til nederlandske Heerenveen. Glimt-talentet Joel Mvuka byttet også klubb til Lorient i Frankrike, men lånes tilbake til den norske klubben.

De endelige summene for Sahraoui og Mvuka skal ifølge TV 2 ha vært på 12 og 60 millioner.

Spissen Gift Orban takket også for seg da han byttet ut Stabæk med belgiske Gent. Han skal ha blitt 1. divisjons dyreste fotballspiller gjennom tidene da den belgiske klubben ifølge TV 2 betalte 35 millioner norske kroner.

– Det kan gi en god økonomi og styrke utviklingen videre av norske klubber, sier Wilsgård i Norsk Toppfotball.

En god arena for utvikling

Klubbutvikleren henviser blant annet til det norske landslaget, der alle foruten Joshua King startet den profesjonelle karrieren sin i norsk toppdivisjon. Manchester Citys målmaskin Erling Braut Haaland startet karrieren i Bryne, mens Arsenal- og Norge-kaptein Martin Ødegaard tok verden med storm i Strømsgodset.

– Dette viser at Eliteserien er et godt springbrett for fotballspillere, sier Wilsgård.

Han peker på at Eliteserien er en selgende liga, og at man utvikler nye spillere før de tar steget ut til europeisk fotball. Det faktum er kanskje urovekkende for noen.

– Jeg er ikke bekymret for etterveksten i det hele tatt, sier Wilsgård, som føler seg sikker på at nye gode fotballspillere fra Norge er på gang.

Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg skal alle tre ut i kvalifisering til ulike europeiske turneringer kommende sesong og har alle tre klubber gitt slipp på store navn i klubbene.

– Kvaliteten på Eliteserien er god, og de norske lagene som skal ut og spille i Europa, har fremdeles veldig konkurransedyktige spillerstaller, sier Wilsgård.