Flere norske medaljekort i alpin-VM – slik blir troppen

Uttaket ble torsdag lagt ut få timer etter at Norges Skiforbund meddelte at Braathen mister flere VM-renn. Han var tidligere i uken gjennom en operasjon for akutt blindtarmsbetennelse.

22-åringen ville vært en medaljekandidat i både superkombinasjon og storslalåm. Den norske leiren håper at han rekker slalåmen på VMs siste dag. I så fall blir det hans mesterskapsdebut.

Norge stiller uansett med sterke utøvere i de franske alper, og flere av dem har potensial til å bli mestere.

Dette er VM-troppen:

* Menn: Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Lucas Braathen (Bærum), Atle Lie McGrath (Bærum), Adrian Smiseth Sejersted (Stabæk), Alexander Steen Olsen (Kjelsås), Timon Haugan (Oppdal), Sebastian Foss-Solevåg (Spjelkavik), Rasmus Windingstad (Bærum)

* Kvinner: Ragnhild Mowinckel (Rival), Thea Stjernesund (Hakadal), Kajsa Vickhoff Lie (Bærum), Mina Fürst Holtmann (Bærum), Maria Therese Tviberg (Geilo), Kristin Lysdahl (Asker).

I 2021-VM ble det to norske gull og én bronse. Kneskader gjorde at man da var uten Kilde, Braathen og McGrath. Nå er to av dem med og styrker Norges sjanser.

McGrath reiser til Frankrike som debutant. Det samme gjør Steen Olsen, som har kommet som en kanon i verdenscupen de siste ukene.

Foss-Solevåg har hatt en tøff sesong, men er direktekvalifisert til VM-slalåmen som regjerende mester. Der stiller han etter alt å dømme med Kristoffersen, McGrath og kanskje Braathen. Den femte og siste plassen står trolig mellom Haugan og Steen Olsen. Begge har i vinter en 8.-plass hver som best i disiplinen.

Første gull?

Braathens helseproblemer avblåser en dragkamp om plassene på storslalåmlaget. Det ligger an til å bestå av Kristoffersen, McGrath, Steen Olsen og Windingstad.

Kilde og Sejersted utgjør det norske fartslaget. I Courchevel kjører Kilde for sitt aller første gull etter flere mesterskap med mye stang-ut.

McGrath kan også stille i super-G. Før jul overrasket han stort ved å bli nummer fem i fartsdebuten i Beaver Creek.

Det skal også kjøres parallellslalåm, lagkonkurranse (parallellslalåm) og superkombinasjon i VM. Det er usikkert hvem som vil stille i de forskjellige grenene, men både Kilde og McGrath har begge uttalt at de ønsker å kjøre kombinasjonen.

Tittelholder

For to år siden vant Norge lagkonkurransen i Cortina. Den gangen var det Foss-Solevåg, Fabian Wilkens Solheim, Thea Louise Stjernesund og Kristina Riis-Johannessen som sikret gullet.

På kvinnesiden har Norge store medaljesjanser i både super-G og utfor ved Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie. Begge har vist god form i oppladningen.

Stjernesund er også en het kandidat til å ta edelt metall i parallellslalåm. Der har hun tidligere vist seg som en av verdens beste.

Uttaket er gjort av landslagssjefene Steve Skavik og Tim Gfeller sammen med alpinistenes sportssjef Claus Ryste. VM i Courchevel og Meribel går fra 6. til 19. februar.









(©NTB)