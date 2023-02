Dette ser du av direktesendt sport på TV torsdag

07.00: Sandvolleyball, Elite 16. Første dag fra Doha. Anders Mol og Christian Sørum møter tsjekkiske Perusic/Schweiner i sin åpningskamp på centrecourten klokken 09.00. (Viasport 2)

09.30: Golf, Europatouren. Første dag av Ras Al Khaimah Championship, fra Al Hamra Golf Club i De Forente Arabiske Emirater. (Viasat Golf)

10.00: Snooker, World Snooker Tour. Første dag av German Masters, fra Berlin. (Eurosport 1)

12.00: Biljard, VM 9-ball. Dag to fra verdensmesterskapet i 9-ball, i Kielce, Polen. (Viasport +)

12.33: Sykkel, UCI World Tour. Etappe fire av Saudi Tour, fra Maraya til Skyviews of Harrat Uwayrid (163.5 km). Det norske UNO-X-laget er blant dem som stiller til start i Saudi-Arabia, og onsdag vant Søren Wærenskjold tredje etappe. (Eurosport Norge)

14.00: Sandvolleyball, Elite 16. Første dag fra Doha fortsetter. (Viasport 2)

14.45: Sykkel, UCI European Tour. Etappe to av Étoile de Bessèges, fra Bagard til Aubais (164.7 km). Det norske UNO-X-laget er blant dem som stiller til start i Frankrike. (TV2 Sport 2)

15.00: Snooker, World Snooker Tour. Første dag av German Masters fra Berlin fortsetter. (Eurosport 1)

16.00: Sykkel, UCI World Tour. Etappe to av Tour of Valencia, fra Novelda til Alto de Pinos (178.5 km). Det norske UNO-X-laget deltar også her, med Alexander Kristoff i spissen. (Eurosport Norge)

18.15: Håndball, eliteserien menn. Runde 15: Arendal – Elverum, fra Sparebanken Sør Amfi. (TV2 Sport 2)

18.30: Biljard, VM 9-ball. Dag to fra verdensmesterskapet i 9-ball fortsetter, fra Kielce, Polen. (Viasport +)

19.00: Ishockey, eliteserien menn. Runde 39: Storhamar – Stavanger Oilers, fra CC Amfi, Hamar. (TV2 Sport 1)

20.00: Friidrett. Karsten Warholm Invitational, fra Ulsteinvik. Karsten Warholm har samlet et knippe utøvere og satt sammen et solid program i hjembygda. (NRK1)

20.00: Snooker, World Snooker Tour. Første dag av German Masters fra Berlin fortsetter. (Eurosport 1)

20.00: Darts, Premier League. Første kveld av den nye sesongen, fra SSE Arena, Belfast. (Viasport 1)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 17: Real Madrid – Valencia, fra Santiago Bernabeu, Madrid. (TV2 Sport Premium)

03.20: Freeski, verdenscup. Aerials fra Deer Valley, Utah, USA. (Viasport +)

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!