Amerikansk OL-topp åpner for russisk deltakelse i Paris

Det skrev Sykes i et brev til idrettsutøvere og andre amerikanske interessenter i forrige uke etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) signaliserte at at russiske og belarusiske idrettsutøveren kan bli tatt inn i varmen igjen.

– Etter å ha lyttet til mange idrettsutøvere og miljøer fra hele USA, anerkjenner vi et reelt ønske om å konkurrere mot alle de beste idrettsutøverne i verden, men bare hvis det kan skje på en måte som sikrer trygt og rettferdig spill, skrev Sykes i brevet sitt, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.

Sykes erkjente i sitt brev at USOPC fortsatt er solidariske med Ukraina og dets idrettsutøvere, og uttrykte «svært reell bekymring, til og med skepsis, om hvorvidt (betingelsene) kan oppfylles» for å la russere få slippe til.

– Som sådan oppfordret vi IOC til å fortsette å utforske en prosess som vil bevare de eksisterende sanksjonene, og sikre at bare nøytrale idrettsutøvere er velkomne til å konkurrere, skrev Sykes.

I pressemeldingen IOC kom med i forrige uke skrev de blant annet at «ingen idrettsutøvere skal forhindres fra å konkurrere basert på hvilket pass man har».

USOPC var involvert i møter i desember der IOC først skisserte ideen om at russere skulle delta som nøytrale.