Brady spilte sist for Tampa Bay Buccaneers og har vunnet Superbowl sju ganger, seks ganger med New England Patriots og én med Buccaneers. Florida-laget røk ut i første runde av årets NFL-sluttspill.

De har lagt ut et bilde av hans ikoniske nummer 12 med teksten «takk, Tom».

Brady annonserte etter forrige sesong at han ville gi seg, men bare noen måneder senere kom han tilbake til idretten.

Etter årets sesong er det definitivt slutt, sier han i en emosjonell videomelding på Twitter.

– Jeg legger opp, denne gang for godt. Det var en ganske omfattende prosess sist, så jeg tenkte at jeg bare skulle lage en video i det jeg sto opp i dag. Tusen takk til alle for å støtte meg, både familie, venner, lagkamerater og motstandere, sier Brady, mens han kjemper mot tårene.

«GOAT»

Patrick Mahomes, som snart skal spille Superbowl med sitt Kansas City Chiefs, har lagt ved tre emojier av en geit. Det oversettes til «greatest of all time».

Derek Jeter, som er en tidligere amerikansk baseballstjerne, takker Brady for alle minnene.

«Gratulerer med en fantastisk karriere. Det var gøy å følge med», skriver den tidligere New York Yankees-stjernen på Twitter.

Brady er selvskreven i Hall of Fame i 2028. Man må vente minst fem år etter karriereslutt før man får komme dit.

«Skulle dette virkelig være slutten på Tom Bradys karriere, er år 2028 verdt å merke seg», skriver Hall of Fame på Twitter.

23 sesonger

Brady ble draftet inn i NFL i 2000 og spilte i 19 år for Patriots, der han ledet laget til hele seks Superbowl-titler. I 2020 skiftet han til Buccaneers, der han ledet klubben til Superbowl på første forsøk. Etter fjorårssesongen skulle han legge opp, men han ble overtalt til å ta en sesong til.

Brady er fem ganger blitt kåret til Superbowls mest verdifulle spiller. Han avsluttet karrieren med 649 touchdowns.

– Tusen takk for at jeg fikk leve min absolutte drøm. Jeg ville ikke endret noe, fortsetter Brady.

I oktober ble det klart at Brady og Gisele Bündchen skulle skille seg etter 13 år. De har to barn sammen, mens Brady har en eldre sønn fra et tidligere forhold.

