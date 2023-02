Latvia truer med OL-boikott om russere får delta – ber om felles front

Latvias olympske komité ber også andre land om å slutte seg sammen for å presse idrettens organisasjoner til å holde russerne ute.

– Så lenge det er krig i Ukraina, er russiske og belarusiske utøveres deltakelse i olympiske leker uakseptabelt, uansett hvilket flagg de benytter, sier Zorzs Tikmers, som er president i Latvias OL-komité.

Det er første nasjonale OL-komité utenom Ukrainas som truer med boikott.

Konsultasjon

IOC står fast på sanksjonene mot Russland og Belarus, men har den siste tiden hatt en konsultasjonsprosess med forbund, idrettsorganisasjoner og utøverrepresentanter med tanke på å finne en måte å la russiske og belarusiske utøvere delta i OL uten bruk av nasjonssymboler.

Tikmers sa mandag at Latvia ikke ville sendt et lag til Paris-lekene dersom de startet nå, og med russiske eller belarusiske deltakere. Onsdag la han til at Latvia bør boikotte OL-kvalifiseringsstevner dersom russere og belarusere får være med.

Uakseptabelt

– Vi finner det uakseptabelt at latviske lag og utøvere deltar i internasjonale konkurranser der russiske og belarusiske utøvere ikke nektes deltakelse, deriblant OL-kvalifisering, sa han.

Han ba andre land om å stå opp mot russisk deltakelse.

Tikmers vant sølv i roing for Sovjetunionen under Moskva-OL i 1980, leker som ble boikottet av Norge og mange andre vestlige land etter den sovjetiske invasjonen i Afghanistan året før.

(©NTB)