Sigurd Rosted til MLS-klubben Toronto

Der skal han spille under tidligere Stabæk-trener Bob Bradley. Han får også en norsk lagkamerat, ettersom klubben nylig signerte Adama Diomande.

Brøndby melder om overgangen på sitt nettsted. Rosted er på vei til Canada for å forhandle om sin personlige avtale, men klubbene er enige.

28-åringen hadde mindre enn et halvt år igjen av kontrakten med Brøndby. Han spilte 101 kamper for den danske klubben.

Sterk spiller

– Sigurd har vært en sterk spiller for oss. Han var med å bringe seriemesterskapet hjem igjen og har mange gode kamper i den blågule trøya, som vi vil takke ham for. Nå kom det en mulighet som var den rette for begge parter, og vi ønsker ham hell og lykke i en spennende liga, sier Brøndby-direktør Carsten V. Jensen til klubbens nettsted.

– Jeg har hatt noen gode sesonger i Brøndby og vil alltid huske mesterskapssesongen med stor stolthet. Nå gleder jeg meg til å prøve meg i MLS, sier Rosted selv.

Snart seriestart

Oslo-gutten slo gjennom som Sarpsborg-spiller og ble i 2018 utenlandsproff for Gent i Belgia. Halvannet år senere ble han hentet til Brøndby.

Rosted har fem landskamper for Norge, alle i 2018. Han ble matchvinner i landslagsdebuten borte mot Albania i mars det året.

MLS-sesongen innledes i slutten av februar. Toronto spiller borte mot DC United i serieåpningen 25. februar.

(©NTB)