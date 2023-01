Russisk OL-topp: Utøverne må få komme tilbake uten restriksjoner

Russiske utøvere har vært utestengt i flere idretter siden Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor. Siden den gang har landets idrettstopper jobbet hardt for å reversere den avgjørelsen.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet onsdag for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett.

I begrunnelsen ble det blant annet vist til at et stort flertall av utøverrepresentantene ønsket å se på mulighetene for dette. Det er blitt møtt med kritikk fra flere hold, men i Russland er håpet at de får delta i OL i Paris i 2024.

Det må likevel skje på like betingelser som alle andre nasjoner, mener ROC-president Stanislav Pozdnjakov.

– Russere må delta på nøyaktig de samme betingelsene som alle andre utøvere. Eventuelle tilleggsbetingelser eller kriterier er uvelkomne, spesielt alle som har politiske overtoner, som er fullstendig uakseptable for den olympiske bevegelsen, sa Pozdnjakov tirsdag.

IOC-president Thomas Bach har gitt ulike signaler om en mulig Russland-retur i OL. Han har tidligere uttalt at russiske og belarusiske utøvere ikke vil få delta under sine nasjoners flagg så lenge krigen i Ukraina pågår.

Ukraina har gått hardt ut mot IOCs åpning for russiske utøvere.