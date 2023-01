Linn Svahn kompletterer svensk langrennstropp til ski-VM

Svahn var ute med en skulderskade de to siste sesongene og gikk blant annet glipp av OL i Beijing. Hun leverte derimot godt nok til å bli tatt ut til VM i Planica fra 22. februar til 5. mars.

23-åringen var en av fem som ble presentert tirsdag og som kompletterer den svenske VM-troppen.

– Gledelig nok er hun tilbake på et nivå som er veldig bra. Vi regner med at hun kommer til å være enda bedre til VM, sa den svenske landslagssjefen Anders Byström under en pressekonferanse.

– Det føles ganske så gitt å ha henne med.

Svahn gjorde comeback i verdenscupen med femteplass på sprinten i Livigno for halvannen uke siden. Hun vant nærrmest alle konkurransene hun stilte i før hun skadet seg i Ulricehamn for snart to år siden.

Dette er Sveriges tropp:

Menn: Edvin Anger, Calle Halfvarsson, William Poromaa, Eric Rosjö, Jens Burman, Johan Häggström og Marcus Grate.

Kvinner: Ebba Andersson, Maja Dahlqvist, Johanna Hagström, Moa Ilar, Frida Karlsson, Emma Ribom, Jonna Sundling og Linn Svahn.