Mahomes førte Chiefs til Superbowl

Mahomes har tatt Chiefs til semifinale i alle de fem sesongene han har vært førstevalg som quarterback, og for tredje gang skal han spille Superbowl.

Avgjørelsen søndag falt tre sekunder før slutt da Harrison Butker sparket en trepoenger fra 45 yards. Foranledningen var et modig Mahomes-løp på fem yards og en straff på 15 yards fordi Joseph Ossai taklet ham etter at han var utenfor sidelinja.

– Vi spilte sammen som et lag, sto opp mot et stort lag og viste verden at dette ikke er Burrowhead, sa Mahomes til CBS.

Bengals' unge quarterback Joe Burrow hadde vunnet over Mahomes og Chiefs tre ganger av like mange mulige, og vittige tunger døpte om Arrowhead Stadium til Burrowhead.

– I finalen møter vi nok et stort lag i Philadelphia Eagles. Jeg har fulgt dem hele sesongen, og det blir en stor utfordring, men nå skal jeg feire med lagkameratene mine, sa Mahomes.

Ankelskade

Etter finaleseieren i 2020 signerte han en tiårskontrakt verd 503 millioner dollar (over fem milliarder kroner), den største kontrakten i amerikansk idrett noensinne. Etter finaletap i 2021 ble det i fjor semifinaletap på hjemmebane mot Bengals. Søndagens seier revansjerte den skuffelsen, og nå står bare Eagles mellom Mahomes og en ny tittel.

Hans vonde ankel kan bli en hindring. Han pådro seg en smertefull skade da han ble taklet tidlig i kvartfinalen mot Jacksonville Jaguars sist helg. Han ble erklært kampklar til semifinalen, men etter en takling i 3. periode søndag begynte han å halte igjen og var tydelig hemmet. Mahomes har et stort arsenal av våpen, og mobilitet er et av de viktigste.

Han har to uker på seg til å få orden på skaden, men så skal han møte et Eagles-forsvar som søndag sendte to San Francisco 49ers-quarterbacker på sykestua i sin semifinaleseier.

Gamblet

Chiefs dominerte første halvdel, men slet med å få ballen inn i målsonen. Laget måtte nøye seg med trepoengspark fra Butker i de to første angrepene. Det så ut til å bli resultatet også i det tredje, men trener Andy Reid valgte å la angrepet bli på banen også på 4. forsøk 14 yards fra mållinjen. Gamblingen betalte seg da Mahomes kastet en touchdownpasning til Travis Kelce, og Chiefs ledet 13-3.

Bengals-quarterback Burrow fikk dårlig beskyttelse fra blokkeringsspillerne tidlig i kampen og ble gjentatte ganger taklet for tap av terreng. Da han to og et halvt minutt før pause kastet en feilpasning som havnet i hendene på Chiefs-forsvarer Jaylen Watson, så det mørkt ut for gjestene. Bengals fikk imidlertid ballen tilbake og rakk et nytt trepoengspark før pause.

Etter pause utlignet Bengals i sitt første angrep, da Burrow kastet en touchdownpasning til Tee Higgins fra 27 yards.

Vond smell

Mahomes og Chiefs svarte i neste angrep ved å føre laget 77 yards og avslutte med en 19 yards TD-pasning til Marquez Valdes-Scantling som ga 20-13-ledelse. Det gjorde han selv om han fikk en ny smell i ankelen som gjorde at han haltet stygt.

I slutten av 3. periode mistet en plaget Mahomes ballen i kastøyeblikket, og Bengals-spiller Sam Hubbard kastet seg over den. Det var første gang Mahomes har mistet ballen til motspiller i en sluttspillkamp. Noen spill senere brøytet Samaje Perine seg vei inn i målsonen, og lagene var likt igjen på 20-20.

Tross en ny Burrow-pasning som havnet i Chiefs-hender, og flere angrep for begge lag, klarte ingen av lagene å score igjen før Chiefs fikk ballen med 30 sekunder igjen og ved hjelp av bare én timeout flyttet den de nødvendige yards til at Butker kunne sparke vinnerpoengene.

Chiefs-seieren betyr at man for første gang får en brødreduell i Superbowl. Chiefs-stjernen Travis Kelce møter broren Jason, som er senter for Eagles.