Ebba Andersson best i Les Rousses

Pallplassen er Slinds første i verdenscupen. Hennes tidligere bestenotering var en 6.-plass fra Val di Fiemme i januar.

Tredjeplassen er også en god søknad for VM-deltakelse i slutten av februar.

– Det var en stor dag for meg i dag. Jeg var nok litt ekstra motivert til å ta tredjeplassen. For meg er det jo stort, men for Ingvild så er det bare en i mengden, sa Slind til Viaplay etter løpet.

Stupbratt

Allerede på andre runde stakk en gruppe bestående av Østberg, Slind, Andersson, Kerttu Niskanen og Teresa Stadlober ifra resten.

Seks ganger i løpet av 20-kilometeren måtte løperne opp den stupbratte stigningen ved hoppbakken i Les Rousses. Dette ble det avgjørende punktet i løypa, da finnen og svensken satt opp tempoet akkurat der på den tredje runden. De to nordmennene maktet ikke å matche taktskiftet og måtte avgi en luke til de to i front.

Dermed ble det en kamp om den siste pallplassen mellom Slind og Østberg. De to gikk lenge sammen, men til slutt var det Slind som viste seg sterkest og tok tredjeplassen i løpet.

Hyperventilerte

I kampen om seieren var Andersson gang på gang sterkere enn Niskanen opp bakken. Svensken fikk til slutt en luke og vant rennet 22,1 sekunder foran Niskanen.

Heidi Weng kom på en 11.-plass i rennet, nesten to og et halvt minutt bak Andersson. Ragnhild Haga ble nummer 21 og Anna Svendsen 25.

Silje Theodorsen fikk en dårlig opplevelse på 20-kilometeren da hun måtte bryte halvveis ute i løpet. Ifølge NRK fikk Theodorsen problemer med pusten på vei opp den brutale stigningen.

– Hun hyperventilerte, var tungpustet og følte seg litt uvel, sa landslagstrener Sjur Ole Svarstad til NRK.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Les Rousses, Frankrike søndag, 20 kilometer fellesstart klassisk:

Kvinner:

1) Ebba Andersson, Sverige 55.37,2, 2) Kerttu Niskanen, Finland 0.22,1 min. bak, 3) Astrid Øyre Slind, Norge 1.20,4, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 1.24,6, 5) Emma Ribom, Sverige 2.07,2, 6) Jonna Sundling, Sverige 2.08,1, 7) Johanna Matintalo, Finland 2.10,1, 8) Teresa Stadlober, Østerrike 2.13,8, 9) Jessica Diggins, USA 2.19,9, 10) Krista Pärmäkoski, Finland 2.20,8.

Øvrige norske: 11) Heidi Weng 2.22,9, 21) Ragnhild Haga 3.45,9, 25) Anna Svendsen 4.35,7.

Brøt: Silje Theodorsen.

Verdenscupen sammenlagt (22 av 33 renn):

1) Tiril Udnes Weng, Norge 1447, 2) Niskanen 1230, 3) Frida Karlsson, Sverige 1160, 4) Diggins 1139, 5) Rosie Brennan, USA 1091, 6) Katharina Hennig, Tyskland 992, 7) Lotta Udnes Weng, Norge 946, 8) Nadine Fähndrich, Sveits 920, 9) Pärmäkoski 888, 10) H. Weng 845.

Øvrige norske (topp 30): 14) Anne Kjersti Kalvå 661, 17) Theodorsen 633, 24) Slind 533, 25) Østberg 488.

Distansecupen (13 av 18 renn):

1) Niskanen 780, 2) Karlsson 686, 3) T. U. Weng 683, 4) Diggins 654, 5) Andersson 624, 6) Hennig 620, 7) Kalvå 618, 8) H. Weng 604, 9) Pärmäkoski 576, 10) Brennan 563.

Øvrige norske (topp 30): 12) Østberg 488, 13) Theodorsen 447, 17) L. U. Weng 310, 18) Slind 289, 20) Helene Marie Fossesholm 282.