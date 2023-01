Danmark vant håndball-VM for tredje gang på rad

Danskene kom til mesterskapet som favoritt og lot seg ikke felle av forventningspresset.

Rasmus Lauge slet med skade i VM-turneringen og spilte veldig lite, men i finalen herjet han med Frankrike og scoret hele ti ganger. Da han satte inn 33-29 et drøyt minutt før full tid, kunne de mange danskene blant 23.050 tilskuere i Stockholm starte feiringen.

Danmark fulgte opp VM-gullene i 2019 og 2021 med nok en triumf.

Følelser

– Det er mange følelser nå, sa Lauge til dansk TV2.

– Det er herlig når hardt arbeid gir uttelling.

Danmark kom til finalen med 27 strake VM-kamper uten tap, og laget tråkket på gassen allerede fra avkast. Niklas Landin gjorde flere redninger, og etter sju minutter sto det 6-2. Ledelsen var oppe i fem mål på 12-7, men inn mot pause spiste Frankrike seg innpå.

Halvveis ledet danskene med bare ett mål, og Dika Mem utlignet til 16-16 med 2. omgangs første mål.

Historisk

Danmark visste å svare, og da 22-årige Simon Pytlick scoret det sjuende av sine ni finalemål sto det 20-17.

Frankrike gjorde alt for å komme inn i kampen igjen, men danskene holdt unna og kunne juble for ekte hattrick i VM-titler. Etter å ha slått Norge i finalen hjemme i Herning i 2019 og Sverige i Egypt to år senere skrev det danske laget historie som det første med tre strake VM-gull i håndball for menn.

Sverige ble nummer fire etter å ha tapt bronsekampen mot Spania, mens Norge tapte for Tyskland og ble nummer seks.