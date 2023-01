Bandy: Fire på rad for Ready – herjet med Ullern

Igjen starter vi med Ready, som virkelig er i fyr og flamme om dagen. Etter en svak periode på starten av 2023, med ett poeng mot Sarpsborg, Stabæk og Drammen, har de virkelig fått sving på sakene sine. De siste fire kampene har endt med seier og en imponerende målforskjell på 32–4 på de fire kampene.

Søndag var det Ullern som fikk smake Readys vrede. Lars Christian Sveens menn ga seg ikke før det sto hele 13-1! Det sto «bare» 2–0 til Ready fram til det var spilt 40 minutter, men tre raske scoringer før pause sørget for 5-0, mens Ready vant den andre omgangen hele 8–1.

Gustav Eriksson scoret sitt vante hat trick og hadde i tillegg to assists, mens Fredrik Nordby herjet og scoret fem. Stian Kavli noterte seg for to mål, mens Christoffer Carlström sto bak mye og hadde tre assists.

Scoring i debuten – på bursdagen!

– Vi er et mye bedre lag enn Ullern. Det var ikke all verden å skryte av i den første omgangen, vi var litt ukonsentrerte og med et halvveis tempo. Den andre omgangen var bedre, da var vi mye mer direkte og på, sier trener Sveen.

– Vi slet litt med sykdom, så det ble spilletid for flere unge. Det var gøy at Aleksander Davies debuterte med scoring – på bursdagen sin. Ellers var Nordby bra, sier Sveen videre.

Nordby scoret som sagt fem, men tok ikke av etter triumfen.

– 1. omgang var dårlig. Lite sprut og humør, men vi tar med oss 5–0. Vi kommer ut i et mye høyere tempo og koser oss til en komfortabel 13-1-seier. Ullern er ikke i nærheten. Jeg var ikke på ball i første, men det kom seg i andre, sier han ydmykt.

– Vi var ikke fornøyde med 1. omgang, ballen går for sakte og vi er ikke på skrudd. Heldigvis skrur vi om i 2. omgang og vinner komfortabelt, sier Gustav Eriksson.

Blir et rotterace

Ready ligger på bronseplass med 23 poeng med to kamper igjen – mot Solberg borte og Drammen hjemme. Drammen er nummer fire med 21 poeng, men har tre kamper igjen. Den siste kampen mellom Ready og Drammen kan veldig fort bli en «seriefinale» om å bli nummer tre!

– Målet er å bli topp fire og ingenting annet. Sist sesong gikk vi for seriegull og la for mye i det. Det lærte vi av og har mindre fokus på det denne sesongen, sier Eriksson o at det ble 2. plass sist sesong etter tap for Stabæk i siste serierunde.

Ullern ligger sist med 3 poeng og har to vinn-bare kamper igjen – og de må vinne begge hvis de skal klare kvalikplass. De har Røa hjemme neste søndag og avslutter borte mot Mjøndalen onsdag 8. februar.

Røa tok poeng, Ullevål tapte stort

Røa hadde tapt seks kamper på rad og ikke tatt poeng siden 21. desember før søndagens batalje mot Mjøndalen. Der ble det 4–4 og et viktig poeng.

– Det var en bra kamp med høyt tempo og mange sjanser. Jeg synes vi styrer spillet i store deler av kampen, men vi blir for unøyaktige på siste tredel. Vi klarer rett og slett ikke å få ballen i mål. Ellers var det veldig deilig med et viktig poeng, sier kaptein Mikkel Hæger.

– Vi er fornøyd med poeng i kampen om nedrykk, men vi skulle gjerne hatt ett poeng til for å presse Høvik om sluttspill, sier Hæger om eget lag. Røa er nummer 9 med 6 poeng med tre kamper igjen.

Ullevål slapp inn etter 17 sekunder mot Stabæk og tapte 3–11. De blir etter alle solemerker nummer 6 og skal opp mot 3.-plassen i sluttspillet.

[ Grüner ga Manglerud Star juling. - Vi er i best form av bunnlagene ]

