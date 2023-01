Vålerenga får 50.000 euro

Norges Fotballforbund har offentliggjort summene som tilfaller de aktuelle klubbkassene.

I forbindelse med sommerens EM-sluttspill ble det for første gang innført et fordelsprogram for klubbene som avga spillere til de deltakende landslagene. Beløpet beregnes i henhold til antall dager en spiller ble frigitt til turneringen.

I Norges tropp var spillere fra fem hjemlige klubber representert i EM: Brann, Vålerenga, Rosenborg, Avaldsnes, Stabæk.

For hver spiller som var en del av troppen fra ti dager før første EM-kamp og fram til laget ble utslått, er klubben garantert en minimumsbetaling på 10.000 euro per spiller.

Utbetalingene for de norske klubbene endte dermed slik:

* Brann: 60.000 euro

* Vålerenga: 50.000 euro

* Rosenborg: 40.000 euro

* Avaldsnes: 10.000 euro

* Stabæk: 10.000 euro

– Det er svært gledelig og betimelig at Uefa har innført denne ordningen også på kvinnesiden. Det er en flott anerkjennelse til norske klubber og deres spilleres bidrag til det som ble et fantastisk mesterskap i England. Dette er også et symbol på Uefas engasjement i utviklingen av kvinnefotballen, og at ting stadig går i riktig retning, sier NFFs Jon Mørland, som sitter i Uefas kvinnekomité.

221 klubber fra 17 nasjonale forbund mottar midler etter turneringen, melder Norges Fotballforbund.