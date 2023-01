Petter og Oliver Solberg forsvarte Race of Champions-tittelen

I finalen slo de rallystjernen Thierry Neuville og Formel 2-mester Felipe Drugovich med 3-1 i heatseirer. Konkurransen ble avviklet på snø og is ved Piteå havsbad.

– Det var fantastisk å vinne nasjonscupen i ROC igjen, og særlig å slå Thierry i det avgjørende heatet. Han var min lagkamerat i WRC i fjor, og jeg er ikke vant til å slå ham, så det var veldig gøy, sa Oliver Solberg ifølge arrangørens nettsted.

Til de svenske hjemmetilhengernes store skuffelse vant far og sønn Solberg, som konkurrerte som Team Norway, over Mattias Ekström og Johan Kristoffersson i semifinalen. Det ble norsk seier selv om Ekström slo Petter Solberg med ett tusendels sekund i ett av heatene.

De tyske Formel 1-førerne Sebastian Vettel og Mick Schumacher falt også i semifinalen da de tapte for Neuville og Drugovich.

Slo Loeb

Den finske duoen Mika Häkkinen og Valtteri Bottas røk ut i en tidligere runde. Petter Solberg fikk også gleden av å slå ut Sebastien Loeb, som var hans tøffeste rival og ofte overmann i rally-VM.

Det var deltakere fra Formel 1, Formel 2, Indycar, Le Mans, rally-VM og rallycross-VM, blant annet. Det ble konkurrert i en rekke ulike biltyper.

Petter Solberg er tidligere verdensmester i rally, mens sønnen Oliver er tidlig i sin karriere som rallyfører. I rally-VM konkurrerer Oliver på svensk lisens, men lørdag kjørte han og faren for Norge.

Berget av sønnen

I finalen vant Neuville og Petter Solberg i første heat, før Solberg junior og senior slo Drugovich begge to. I siste heat avgjorde Oliver med seier over Neuville.

– Oliver hadde en fantastisk dag, både i duellene og med farten. Han berget meg i dag, akkurat som han gjorde i fjor, sa Petter Solberg.

– Alle elsker Race of Champions, men jeg var nervøs i dag, for under slike forhold er det enkelt å gjøre feil. Sebastien Loeb hadde det vanskelig fordi han ankom sent, men det var gøy å slå ham likevel.

Søndag er det individuell ROC-konkurranse. Der er Loeb tittelforsvarer.

