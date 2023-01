Lørdagens direkte TV-sport

08.00: Golf, European Tour. Hero Dubai Desert Classic fra Emirates Golf Course i Dubai. (Vsport Golf)

08.40: Kombinert, verdenscup, hopp kvinner i Seefeld, Østerrike. (NRK 1)

09.00. Tennis, Australian Open. Finale i single, kvinner. Aryna Sabalenka fra Belarus møter Jelena Rybakova fra Kasakhstan. Begge er debutanter i finalen i denne turneringen. (Eurosport N)

10.10: Kombinert, verdenscup, hopp menn i Seefeld, Østerrike. Jarl Magnus Riiber sliter med helsa og må kanskje stå over. (NRK 1)

10.30: Alpint, verdenscup slalåm kvinner i Spindleruv Mlyn, Tsjekkia (erstatter avlyst renn i Zagreb). (Vsport 1)

11.55: Langrenn, verdenscup kvinner og menn. Sprintprolog i Les Rousses i Frankrike. Johannes Høsflot Klæbo gikk en overraskende svak 10km fredag, men dette er jo spesialøvelsen hans. (Vsport 1)

12.00: Para-VM, 10 km langrenn kvinner i Östersund, Sverige. (NRK 1, forts. på NRK 2 fra 13.25)

12.15: Tennis, Australian Open. Finale i double, menn. Jason Kubler/Rinky Hijikata, Australia – Hugo Nys, Frankrike/Jan Zielinski, Polen. (Eurosport N)

12.25: Slalåm kvinner fortsetter, 2. omgang fra Spindleruv Mlyn, Tsjekkia. (Vsport 2)

13.30: Fotball menn, engelsk FA-cup. Walsall FC – Leicester fra Bescot Stadium. (Viasport 2)

13.30: Fotball menn, engelsk League One. Charlton – Bolton fra The Valley. (Viasport 3)

13.35: Kombinert, verdenscup, 10 km langrenn menn i Seefeld, Østerrike. (NRK 1)

14.00: Sjakk, dag 12 av Tata Steel fra Wijk aan Zee, Nederland. (TV 2 Sport 2)

14.00: Fotball menn, spansk La Liga. Cadiz – Mallorca fra Nuevo Mirandilla. (TV 2 Sport Premium)

14.10: Hopp, verdenscup menn (17 av 32), 1. omgang fra skiflyging i Kulm, Østerrike (HS235). Alltid spenning foran sesongens første renn i skiflyging. Halvor Egner Granerud var tredje best i fredagens kvalifisering. (NRK 1)

14.30: Langrenn, sprint klassisk kvinner og menn i Les Rousses i Frankrike. Utslagsrunder. Johannes Høsflot Klæbo har planlagt å gå fullt program denne helgen. (TV 3)

15.00: Kombinert, verdenscup, 5 km langrenn kvinner i Seefeld, Østerrike. Gyda Westvold Hansen tok sin 13. verdenscupseier fredag. (NRK 1)

15.00: Sykling menn, UCI World Tour. Challenge Mallorca fra Mallorca, Spania. (Eurosport 1)

15.20: Hopp, verdenscup menn (17 av 32), 2. omgang fra skiflyging i Kulm, Østerrike (HS235). (NRK 1)

15.30: Fotball menn, tysk Bundesliga. Hertha Berlin – Union Berlin fra Olympiastadion. (Vsport 3)

15.55: Hopp, Verdenscup kvinner (14 av 26) i Hinterzarten, Tyskland (HS111). 1. omgang. (Vsport 1)

16.00: Fotball menn, engelsk FA-cup. Southampton – Blackpool fra St. Mary’s. (Vsport 2)

16.00: Fotball menn, engelsk FA-cup. Fulham – Sunderland fra Craven Cottage. (Vsport 1)

16.15: Fotball menn, spansk La Liga. Girona CF – Barcelona fra Estadi Montilivi. (TV 2 Sport Premium)

16.30: Motorsport menn, rally. Race of Champions fra Piteå, Sverige. (NRK 1)

16.45: Hopp, verdenscup kvinner (14 av 26) i Hinterzarten, Tyskland (HS111). 2. omgang. (TV 3)

16.45: Håndball, eliteserien kvinner. Storhamar – Larvik HK fra Boligpartner Arena. (TV 2 Sport 1)

18.00: Motorsport menn, formel E. Diriyah ePrix. Løp 2 fra Saudi-Arabia. (Eurosport 1)

18.30: Fotball menn, tysk Bundesliga. Bayern München – Eintracht Frankfurt fra Allianz Arena. (Viasport 2)

18.30: Ishockey, eliteserien menn. Storhamar – Lillehammer IK fra CC Amfi. (TV 2 Sport 1)

18.30: Fotball menn, spansk La Liga. Sevilla – Elche fra Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Fotball menn, engelsk FA-cup. Preston – Tottenham Hotspur fra Deepdale. (Vsport 1)

20.00: Snooker, BetVictor Shoot Out. Runde 4 fra England. (Eurosport 1)

20.30: Golf menn, PGA. Farmers Insurance Open, dag 4, fra Torrey Pines Golf Course i San Diego, USA. (Eurosport N)

20.30: Fotball menn, tysk Bundesliga. Hannover 96 – Kaiserslautern fra HDI Arena. (Vsport 2)

21.00: Ishockey menn, NHL. Colorado Avalanche – St. Louis Blues fra Ball Arena. (Vsport +)

21.00: Fotball menn, spansk La Liga. Getafe – Real Betis fra Coliseum Alfonso Perez. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball menn, engelsk FA-cup. Manchester United – Reading fra Old Trafford. Her er favorittbildet massivt for hjemmelaget. (3+)

22.02: Snooker, BetVictor Shoot Out, kvartfinaler. (Eurosport 1)

23.02: Snooker, BetVictor Shoot Out fortsetter med semifinaler. (Eurosport 1)

23.32: Snooker, BetVictor Shoot Out fortsetter med finaler. (Eurosport 1)

00.00: Ishockey menn, NHL. Florida Panthers – Boston Bruins fra BB & T Center. (Vsport 1)

01.00: Ishockey menn, NHL. Tampa Bay Lightning – Los Angeles Kings fra Amalie Arena. (Vsport 2)

03.00: Ishockey menn, NHL. Minnesota Wild – Buffalo Sabres fra Xcel Energy Center. Mats Zuccarello og hans lagkamerater skal i aksjon. (Vsport 1)

04.00: Ishockey menn, NHL. Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks fra Rogers Place. (Vsport 2)