Aamodt Kilde slått av Odermatt i Cortina

Kilde jaktet sin åttende verdenscupseier for sesongen, og han leverte et stekt renn med en spesielt overbevisende avslutning. Han lå dermed an til å kunne vinne lørdagens konkurranse, men senere kjørte rivalen Marco Odermatt enda raskere.

Odermatt stilte ikke til start i Kitzbühel forrige helg, men leverte sterkt i returen.

Det skilte 35 hundredeler mellom Odermatt og Kilde. Mattia Casse ligger på den siste pallplassen idet 25 utøvere har vært i aksjon.

Adrian Smiseth Sejersted kom i mål 1.20 bak Odermatt og er inntil videre nummer åtte.

Kilde ligger på 2.-plassen i verdenscupen sammenlagt bak nettopp Odermatt.

Hadde 30-åringen vunnet lørdag, ville han blitt den første nordmannen med åtte verdenscupseirer på én sesong.

Han hadde også mulighet å tangere Kjetil André Aamodts 21 verdenscupseirer. Det er bare Kjetil Jansrud (23 seirer), Henrik Kristoffersen (30) og Aksel Lund Svindal (36) som har flere seirer enn ham av norske alpinister.