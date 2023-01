Zuccarello matchvinner med utrolig soloraid: – Vet ikke hva jeg tenkte på

Zuccarello tok med seg pucken fra egen sone, slo den mellom beina på Travis Konecny og passerte nok en Flyers-spiller før han var alene med keeper. Carter Hart ble statist da han så Zuccarello komme og vippe pucken inn til 3-2-seier.

– For å være helt ærlig, så vet jeg ikke hva jeg tenkte på, sa «Zucca» til ESPN.

Etter å ha tapt tre kamper på rad klarte Minnesota Wild å snu rekken. Ved full tid sto det 2-2, men etter to minutter på overtid slo den norske 35-åringen til.

Wild kom under i den første perioden etter scoring av Noah Cates. Matt Bolde utlignet i midtperioden og sørget for ledelse i den tredje. Tony DeAngelos scoring halvannet minutt før slutt gjorde at kampen gikk til overtid.

Zuccarello fikk 21 minutter på isen og noterte seg også for en assist i tillegg til det ene målet.

National Hockey League (NHL) torsdag, grunnserien:

Montréal Canadiens – Detroit Red Wings 3-4 e.f., Tampa Bay Lightning – Boston Bruins 3-2, Washington Capitals – Pittsburgh Penguins 3-2 e.str., Minnesota Wild – Philadelphia Flyers 3-2 e.f., Nashville Predators – New Jersey Devils 6-4, Jets – Buffalo Sabres 2-3, Arizona Coyotes – St. Louis Blues 5-0, Calgary Flames – Chicago Blackhawks 1-5, Colorado Avalanche – Anaheim Ducks 3-5.