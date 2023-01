Zelenskyj inviterte IOC-presidenten til fronten

Det gjør han etter at det ble klart at IOC vurderer å la russiske og belarusiske utøvere delta i OL under nøytralt flagg og uten nasjonssymboler.

– Jeg inviterer herr Bach til Bakhmut slik at han kan se med egne øyne at nøytralitet ikke eksisterer, sa Zelenskyj.

[ Kommentar: Ukraina skal til OL ]

– Det er åpenbart at et nøytralt banner for russiske utøvere vil være stenket i blod.

Zelenskyj ba i desember IOC om å sørge for at russiske og belarusiske utøvere ikke får delta i OL. Tidligere denne uka sa han i en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron at russere ikke må få en plass i Paris-OL neste år.