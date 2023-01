Fredagens direkte TV-sport

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 76,5 mill. aus. dollar) i Melbourne, 12. dag: Semifinaler menn. Vi får duellene Karen Khatsjanov, Russland mot Stefanos Tsitsipas, Hellas og storfavoritten Novak Djokovic, Serbia mot Tommy Paul, USA. (Eurosport N)

08.30: Golf, European Tour, Hero Dubai Classic. (Vsport Golf)

10.35: Kombinert, verdenscup kvinner (6 av 10) i Seefeld, Østerrike: Hopp (HS109). (NRK1, Eurosport 1)

11.00: Sandvolleyball, verdenstourfinale fra Doha med de norske OL-mestrene på plass. (Vsport+)

11.35: Kombinert, verdenscup menn (12 av 21) i Seefeld, Østerrike: Hopp (HS109). (NRK1, Eurosport 1)

12.00: Langrenn, verdenscup i Les Rousses, Frankrike: 10 km fri teknikk kvinner. Verdenscupleder Tiril Udnes Weng har valgt å stå over dette rennet. (TV3)

12.45: Hopp, kvalifisering til verdenscup menn, skiflyging i Kulm, Østerrike (HS235). (NRK1 og Eurosport 1)

14.00: Sjakk, internasjonal storturnering i Wijk aan Zee, Nederland, 11. runde: Magnus Carlsen, Norge – Wesley So, USA er en av mange kamper. (TV2 Sport2)

14.05: Kombinert, verdenscup kvinner (6 av 10) i Seefeld, Østerrike: 5 km langrenn. (NRK1, Eurosport 1)

14.15: Snooker, World Grand Prix. Kvartfinaler fra London. (Eurosport N)

14.45: Langrenn, verdenscup i Les Rousses, Frankrike: 10 km fri teknikk menn. Simen Hegstad Krüger er tilbake etter sin andre runde med korona. Hvor står han nå? (TV3)

16.00: Sandvolleyball, Pro Tour Finals fra Doha. Finaler. (Vsport+)

16.05: Snooker, BetVictor Shootout. (Eurosport 1)

18.00: Håndball, VM-sluttspillet i Polen og Sverige. Plasseringskamp: Norge - Ungarn fra Stockholm. Her hadde vi jo håpet på Norge i semifinale, men laget har altså to kamper igjen uansett for å få en plassering fra 5 til 8. (TV3)

18.05: Motorsport, Formel E, Diriya e-Prix. (Eurosport 1)

19.00: Snowboard, verdenscup i Blue Mountain, Canada: Parallellstorslalåm kvinner og menn. Utslagsrunder. (Vsport3)

20.00: Dart, The Masters fra Marshall Arenai Milton Keynes. (Vsport+)

20.00: Snooker, BetVictor Shootout. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (18. runde): RB Leipzig – Stuttgart fra Red Bull Arena. (Vsport2)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet i Polen og Sverige, andre semifinale: Sverige - Frankrike fra Stockholm. (TV3)

21.00: Fotball, engelsk FA-cup menn, 4. runde: Manchester City – Arsenal fra Etihad stadium. Hvem skal ut? Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard? (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (19. runde): Almería – Espanyol fra Estadi Municipal. (TV2 Sport2)

21.00: Fotball, spansk 1. divisjon: Racing Santander - CD Tenerife fra Estadi El Sardinero. (TV2 Sport Premium)

21.00: Golf, PGA-turnering fra Torrey Pines Golf Course, San Diego. (Eurosport 1)

01.00: Freestyle, verdenscup i Val St. Come, Canada: Kulekjøring, kvinner og menn. Finaler. (Vsport+)

