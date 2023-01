Skarstein deltok på omdiskutert Russland-møte: – Alle ble tatt veldig på senga

IOC åpnet der for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett. I begrunnelsen ble det blant annet vist til at et stort flertall av utøverrepresentantene ønsket å se på mulighetene for dette.

Uttalelsen har skapt en svært opphetet debatt i dagene som har fulgt.

Birgit Skarstein sitter i den norske utøverkomiteen som ledes av tidligere langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Parautøveren deltok på onsdagens IOC-møte og fikk med seg debatten. I et intervju med NRK er Skarstein kritisk til OL-toppenes fremgangsmåte.

– Jeg tror alle ble tatt veldig på senga av at det møtet der skulle tas til inntekt for hva utøvermassen mener. Jeg var i hvert fall ikke forberedt på at utøverkomiteen skulle presentere meningene til norske utøvere nå, for den har vi faktisk ikke, sier Skarstein til rikskringkasteren.

– Det som jeg tror provoserer litt her, er hvis utøvere føler at deres syn ikke blir hørt, eller at en blir tatt til intakt for et syn en ikke har. Derfor tror jeg alle, blant dem IOC, skal være forsiktige med å si at en har utøverne samlet i ryggen uten å ha fått et klart mandat på det, fortsetter hun.

Skarstein sier IOC burde ha sørget for en prosess som var så åpen og tydelig at de var sikker på å ha den støtten de hevdet å ha. Prosessen som ledet til onsdagens uttalelse kaller hun uryddig.

NRK har søkt svar fra IOC på kritikken, uten å få dette.

Birgit Skarstein sier hun synes det er for tidlig å ta debatten om russiske og belarusiske utøvere skal ønskes velkommen tilbake i varmen. Hun mener andre avklaringer må på plass først.