Østberg Amundsen seiret i norsk uttaksthriller

Amundsen var best på 10 kilometer fri teknikk i franske Les Rousses og viste at NM-seieren på 15-kilometeren i fri teknikk i NM på Gjøvik for åtte dager siden ikke var noe blaff.

Med unntak av den første passeringen etter 1,5 kilometer, var 24 år gamle Amundsen i tet gjennom hele løpet. Til slutt var han 11,9 sekunder foran Sjur Røthe på 2.-plass.

Amundsen har evnen til å være best når det gjelder. I Les Rousses gikk han fort og vant overlegent. Fredagens vinner har hatt kniven på strupen med tanke på VM i flere uker etter en brokete start på sesongen med covidsykdom før sesongstart.

Amundsen og Røthe var de to som disponerte løpene best og var de kjappeste på sisterunden i Jura-fjellene.

Harald Østberg Amundsen røpet også at planen var å spare litt krefter til avslutningen.

Glad og lettet

– Dette smakte skikkelig godt. Det var en tøff løype, og jeg prøvde å holde igjen litt i starten. På slutten var det «all in». Det ble litt som i NM, sa vinneren til Viaplay.

Om VM sa Amundsen:

– Jeg måtte nesten vinne for å komme til VM, og nå regner jeg med at det blir vanskelig å komme unna meg. Nå har jeg vunnet tre skøyterenn tre fredager på rad, sa Amundsen.

Veteranen Sjur Røthe viste igjen styrke. Også han har evnen til å vise seg fram når han må. 2.-plassen av vossingen var sterkt.

Det betyr at også han meldte seg skikkelig på i kampen om en VM-plass.

Klar

Før start var Asker-løperen Amundsen en av minst fem norske løpere som kjempet om fire ledige plasser på 15-kilometeren i skøyting i ski-VM i Planica.

I VM er Hans Christer Holund den eneste norske som er klar som regjerende mester på distansen i Oberstdorf for to år siden. Der tok for øvrig Amundsen bronse.

De norske tok sju av de ni første plassene i fredagens renn, og Pål Golberg ble tredje best av dem på 4.-plass med 18,9 sekunder opp til seieren.

– Dette var et bra løp, men jeg sliter med å sette prikken over i-en i et skøyterenn. Harald gikk styggfort, sa Golberg og la til at han ikke har noen ambisjoner om å gå 15-kilometeren i VM.

Under pari

Johannes Høsflot Klæbo var ikke fornøyd med 8.-plassen. Bare Iver Tildheim Andersen var svakere av de norske, på plassen bak. Klæbo hadde nesten halvminuttet opp til vinneren.

– En dårlig dag. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg kjente tidlig at dette ble tungt, sa trønderen.

Hvem som kommer med i den norske VM-troppen blir kjent kommende mandag. Selve lagene på de ulike VM-distansene blir kanskje ikke kjent før under selve mesterskapet.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Les Rousses, Frankrike fredag:

Menn, 10 km fri teknikk:

1) Harald Østberg Amundsen, Norge 21.26,5, 2) Sjur Røthe, Norge 0.11,9 min. bak, 3) William Poromaa, Sverige 0.17,9, 4) Pål Golberg, Norge 0.18,9, 5) Jules Lapierre, Frankrike 0.25,0, 6) Didrik Tønseth, Norge 0.25,2, 7) Hans Christer Holund, Norge 0.28,5, 8) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 0.28,9, 9) Iver Tildheim Andersen, Norge 0.29,4, 10) Friedrich Moch, Tyskland 0.32,4.

Øvrig norsk: 60) Simen Hegstad Krüger 2.06,9.

Verdenscupen (20 av 31 konkurranser):

1) Golberg 1404, 2) Klæbo 1397, 3) Federico Pellegrino, Italia 1101, 4) Holund 951, 5) Krüger 844, 6) Tønseth 807, 7) Calle Halfvarsson, Sverige 793, 8) Michal Novak, Tsjekkia 768, 9) Poromaa 717, 10) Andrew Musgrave, Storbritannia 706.

Øvrige norske (topp 30): 14) Røthe 584, 16) Emil Iversen 495, 17) Martin Løwstrøm Nyenget 475, 18) Sindre Bjørnestad Skar 471, 26) Even Northug 403, 28) Erik Valnes 355, 29) Håvard Moseby 347.

Distansecupen (12 av 17 renn):

1) Golberg 751, 2) Holund 681, 3) Tønseth 603, 4) Poromaa 596, 5) Musgrave 536, 6) Krüger 534, 7) Klæbo 515, 8) Nyenget 475, 9) Moch 455, 10) Pellegrino 423.

Øvrige norske (topp 30): 12) Røthe 368, 13) Iversen 343, 18) Mattis Stenshagen 275, 21) Andersen 247, 25) Moseby 217.