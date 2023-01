Svensk skistjerne truer med boikott etter FIS-svar om russiske løpere

Den internasjonale olympiske komité (IOC) jobber for å mykne opp utestengelsen av russere og belarusere fra OL. Kursendringen kom fram i en redegjørelse onsdag.

Tanken er å la utøverne fra Russland og Belarus konkurrere under nøytralt flagg. En slik anbefaling kan også få Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) til å endre standpunkt.

– Hvis det sånn at vi stiller i VM og døren er åpen, da er jeg klar til å boikotte, sier sprintstjernen Svahn til Aftonbladet.

Uttalelsen kommer etter at Expressen fikk et svar fra FIS som kan gi russiske løpere håp om en snarlig retur. De har vært utelukket siden Russlands invasjon av Ukraina i fjor vinter.

«FIS har notert seg meldingen og anbefalingene fra IOC, og disse vil bli tatt hensyn til neste gang temaet diskuteres i FIS-styret», sto det i en epost fra forbundet.

Erik Røste sitter i styret som norsk medlem, og han synes ikke det er tid for å endre på vedtaket om en kollektiv utestengelse.

– Etter min oppfatning er det ingen grunn til at russere skal tilbake igjen. Det har jeg sagt, og det vil jeg gjenta. Det er først når krigen er over, at vi kan snakke om å ønske russiske og belarusiske utøvere tilbake i mitt syn, sier Røste til NRK.