Kulturministeren ut mot IOC: – Uakseptabelt å åpne for russisk deltakelse nå

Den internasjonale olympiske komité (IOC) la onsdag ut en redegjørelse der det sto at man jobber for å la russiske og belarusiske utøvere få konkurrere igjen. I så fall vil det skje under nøytralt flagg.

Beskjeden kom samme uke som det var ett år siden Russland invaderte Ukraina. Trettebergstuen mener tiden ikke er inne for å lempe på sanksjonene.

– Russland fortsetter sin angrepskrig i Ukraina. Det er derfor ingenting i situasjonen som tilsier at IOC eller særidrettene skal åpne mer opp for deltakelse nå. Her er jeg enig i det tydelige standpunktet som norsk idrett kom med i går (onsdag), det er uakseptabelt å åpne opp for russisk idrettsdeltakelse internasjonalt nå, sier hun i en kommentar til NTB.

Langt unna virkeligheten

Trettebergstuen er på samme linje som sin kollega i Storbritannia. Britenes kulturminister Michelle Donelan har omtalt IOC-planene som «en hel verden unna krigens virkelighet som det ukrainske folket kjenner på».

Norges idrettspresident Berit Kjøll sier til NTB at det norske standpunktet er uendret, selv om IOC nå er på vei bort fra en kollektiv utestengelse.

– I dagens situasjon er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt.

Strenge vilkår

IOC begrunner sitt nye standpunkt med at «ingen idrettsutøvere skal forhindres fra å konkurrere på grunn av passet sitt». Det blir også vist til at et klart flertall blant utøverrepresentantene støtter en oppmykning på strenge vilkår.

Blant kravene er at utøvere ikke har vist støtte til krigen i Ukraina. Kjøll mener debatten viser at saken er «svært krevende og sammensatt».

– Gitt at det åpnes opp for deltakelse av russiske og belarusiske utøvere, må dette skje på strenge nøytralitetsbetingelser, sier hun.