Svenske Sandberg har i tillegg erfaring fra Vålerenga. Han fornyet ikke kontrakten med nyopprykkede Stabæk og signerte for HamKam, opplyser klubben på sine nettsider.

Kontrakten er på to år.

32-åringen står i alt med 138 kamper for Stabæk og 39 for VIF. Han var førstekeeper for Stabæk da klubben sikret opprykk til Eliteserien sist sesong.

HamKam serieåpner hjemme mot Sandefjord 10. april.