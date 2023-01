Northug og co. får nye utfordrere i Marcialonga

Det 70 kilometer lange klassiskløpet fra Moena til Cavalese i Italia er et av verdens mest kjente i sin kategori.

Landslagsløperen Martin Løwstrøm Nyenget var også påmeldt, men ble tatt ut til å gå 20 kilometer klassisk i verdenscupen i Les Rousses, og da blir det tur dit i stedet. Nyenget har fortsatt håp om at det kan bli plass til ham i den norske VM-troppen.

Moseby, Gunnulfsen og Stenshagen kom ikke med i troppen til de kommende verdenscuprennene i franske Les Rousses, selv om de ville ha vært selvskrevne representanter til de samme rennene om de hadde konkurrert for en hvilken som helst annen nasjon enn Norge.

Alle var innom verdenscupen før jul. Stenshagen hadde da friplass som vinner av den skandinaviske cupen og oppnådde flere plasseringer topp ti.

Gunnulfsen ble nummer åtte på Beitostølen og var også på vinnerlaget for Norge i blandet stafett.

Moseby oppnådde 5.- og 7.-plass som best i rennene i Lillehammer og deltok også i Tour de Ski for Norge.

Alternativ

Men før VM blir det verre med sjanser, og til VM blir trioen høyst trolig heller ikke tatt ut.

Da kommer Marcialonga inn som et alternativ siden det er lenge til neste norgescup og skandinavisk cup.

Stenshagen og Gunnulfsen skal gå i Marcialonga for Team Aker Dæhli.

Stenshagen avslørte allerede etter 10-kilometeren i NM at han vurderte å ta med seg Marcialonga på veien, men sier at verdenscupen fortsatt er målet.

– Jeg føler at jeg har stabilisert meg på et høyere nivå i år, og jeg håper at jeg får sjansen igjen om ikke lenge. Hvis jeg er tålmodig, får jeg forhåpentlig muligheten igjen. Det er ikke så mye som skal til før jeg kan kjempe om de øverste trinnene, sier Stenshagen til NTB.

Det kan blir flere langløp for Gunnulfsen.

– I år har jeg spesialtrent ganske mye mindre enn i fjor, i og med at beina har fungert. Jeg er ganske spent på hva jeg kan få til selv. Det er nok andre og kortere renn som passer meg best. Jeg tror det er de korteste løpene, men når jeg stiller opp der nede, har jeg selvfølgelig ambisjoner, sier Gunnulfsen til NTB.

Egen sponsor

Håvard Moseby er en kommende landslagsmann for Norge. Han får hjelp av en privat sponsor til å komme seg til Marcialonga.

– Jeg synes at det er veldig gøy å konkurrere, og det er få konkurranser framover. Da blir det en tur til Val di Fiemme. Vi er en gjeng kompiser som drar nedover, sier Moseby til NTB.

Han sier at Frank Løke, tidligere landslagsspiller i håndball for Norge, er en av dem han reiser sammen med.

Astrid Øyre Slind drar for øvrig motsatt vei. Normalt ville hun ha startet i Marcialonga, men det er fortsatt en mulighet for henne med VM-start. Det betyr at hun må stille på 20-kilometeren i Les Rousses for å dokumentere form.