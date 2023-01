Spania vant 35-34 etter 80 minutters spill.

– Det er brutalt, men gutta skal gå med løftet hode etter dette, sa Wille i intervjusonen etter kampen.

– Vi har gjort en bra turnering og taper så for et meget godt lag på denne måten her. Det er jo litt bingo også. Vi skal stå samlet og riste dette av oss. Så skal vi få en så bra plassering her som mulig.

Norge spiller to kamper (fredag og søndag) i Stockholm mot andre taperlag fra kvartfinalene. Utfallet av disse oppgjørene vil kunne spille inn på seedingen og plasseringen i OL-kvalifiseringsturneringene neste år.

Norge har fire strake mesterskap uten å nå semifinalen. Sist det norske laget spilte om medaljer, var i 2020-EM.

Neste mesterskap er EM i Tyskland neste år.

