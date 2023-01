Haaland tildelt Gullballen – takket fysioterapeutene

Den norske Gullballen er Norges Fotballforbunds pris til årets beste norske fotballspillere på dame- og herresiden. Prisen er en etterfølger av Kniksenprisen. Guro Reiten vant kvinnenes pris.

Haaland får prisen for 2022 etter et strålende fotballår. Han vinner for tredje året på rad.

– Det er stort å vinne den i år også. Det viser at jeg gjør noe rett. Det er kjekt å få en slik utmerkelse, jeg setter stor pris på det og er veldig takknemlig, sier Haaland.

– Først og fremst må jeg takke fysioene som jobber med meg hver dag, spesielt de her i City. De legger ned ufattelig mange timer. Så er det trenerapparatet både på klubb- og landslag. Hele apparatet rundt City og landslaget. Så må jeg få takke familien, fortsetter han.

Trekker fram Dortmund-mål

Haaland nyter tilværelsen i engelsk fotball.

– Det er et kjør og sånn, selvfølgelig, men det var dette jeg ønsket da jeg var liten, og nå sitter jeg midt i det og storkoser meg. Jeg nyter hvert eneste minutt, sier Haaland.

På spørsmål om hva han husker best fra 2022, lyder svaret:

– Det ene målet mot Dortmund i Champions League var spesielt, det var et helt sjukt mål også. Ellers må jeg si at hattricket mot United på hjemmebane var stort det også.

Best på fem år

Haaland har scoret mål på bestilling etter overgangen fra Borussia Dortmund til Manchester City i fjor sommer.

25 fulltreffere og tre målgivende pasninger har det så langt blitt i Premier League. Så sent som søndag scoret han sitt fjerde hattrick i ligaen da Wolverhampton ble slått 3-0.

Den formidable målfasiten sørger for at den norske målmaskinen allerede er den mestscorende spilleren i den engelske toppdivisjonen på fem år.

I Champions League har det i tillegg blitt fem scoringer på fire kamper.

Haaland tok for øvrig avskjed med Borussia Dortmund etter å ha scoret 22 mål på den tyske storklubbens 24 Bundesliga-kamper forrige sesong.

Også på landslaget har Haaland bidratt med scoringer. Seks på seks kamper ble fasiten i Norges nasjonsligakampanje.

Jærbuen er også nominert til prisen som årets spiller kåret av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Der har han selskap av en lang rekke stjerner som Lionel Messi og Kylian Mbappé. Fifa-prisen deles ut senere i år.

Gullballen x 3

Den norske Gullballen har blitt delt ut siden 2014. Stefan Johansen var da første mottaker av prisen. I årene som fulgte ble den delt til enten en dame- eller herrespiller. Ada Hegerberg vant i 2015 og 2016, mens Joshua King gikk seirende ut i 2017.

Fra 2018 har det vært delt ut separate gullballer til kvinner og menn. I 2018 ble Hegerberg igjen vinner sammen med landslagskeeper Rune Almenning Jarstein.

Caroline Graham Hansen har vunnet de tre siste årene på kvinnesiden, mens Martin Ødegaard (2019) og Haaland (2020 og 2021) har gått seirende ut på herresiden.

Gullballen juryen har bestått av Truls Dæhli (juryleder), Vidar Sanderud (jurysekretær), Carl Erik Torp (NRK), Christina Paulos (TV 2), Nils Johan Semb og Leif Øverland (Norsk Toppfotball).

