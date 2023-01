Bjørnsen: – Jeg kunne selvfølgelig gjort noe annerledes

– Vi ender opp med å ha ballen med et halvt minutt igjen og blir avblåst for passivt spill. Spania tar den sjansen med åpne armer og scorer. Med fasiten i hånden nå, så er svaret selvfølgelig ja på om jeg kunne gjort noe annerledes, for eksempel gått inn og skutt utenfor, sa Bjørnsen til NTB og norske medier.

Han var svært nedbrutt. Bjørnsen ble avblåst noen sekunder før slutt i ordinær tid. Dommerne vurderte situasjonen som passivt spill. Spanjolene utlignet til 25-25 og sikret ekstraomganger.

– Jeg vurderte situasjonen slik at det ikke var passivt spill å sende ballen bakover på banen, blant annet fordi jeg hadde en forsvarer foran meg, sa Bjørnsen.

Hans spilte en meget god kamp, scoret ni mål og sikret Norge de to siste ekstraomgangene. Bjørnsen fikk sjansen noen sekunder før slutt på stillingen 34-35. Skuddet hans ble reddet av Spanias keeper Gonzalo Perez de Vargas.

– Vi hadde fortjent å stå i en semifinale, men dessverre var ikke jeg med og bidro i disse situasjonene, sa Bjørnsen.

