Bergerud på stigende kurs i VM

Onsdag spiller Bergerud sin fjerde VM-kvartfinale på rad. Han fikk sitt gjennombrudd i sluttspillet i Frankrike i 2017.

– Spania blir en tøff kamp, men ikke tøffere enn at vi kan slå dem ut, sier han.

Målvakten ble helt avgjørende med mange redninger i andreomgangen mot Tyskland mandag. Så langt i mesterskapet har Bergerud svart tvilerne kontant.

Er han keeperen som kan redde Norge til medalje eller en tittel? Hittil i VM ser det slik ut. Dagene som kommer skal Bergerud opp mot kremen av internasjonale håndballspillere. Det blir også en eksamen for ham og Norge.

Bedre og bedre

Bergeruds VM-sluttspill har vært en eneste lang stigning for hans del. Dette er redningsprosenten i de fire siste kampene:

* Nederland 20

* Serbia 30

* Qatar 54

* Tyskland 55

Flyttingen til Kolstad sist sommer ser ut til å ha gjort ham godt: Mye kamptrening og fast rolle som førstekeeper ble utfallet.

Bergerud har også fått hvile en del hittil i VM. Keepermakker Kristian Sæverås står med nesten like mye spilletid etter Norges seks første kamper.

– Kroppen min er så bra at jeg er klar for alt som skjer, sier Bergerud.

Tørken over

Norge slet lenge med et Spania-kompleks og gikk over 23 år (1997-2021) uten seier mot spanjolene før seieren i EM for ett år siden.

– Hvis vi ser litt kortsiktig på statistikken, så er jo den god mot Spania, sier Norges landslagssjef Jonas Wille til NTB.

I en eventuell semifinale møter Norge vinneren av Danmark og Ungarn. Det er foreløpig ikke klart hvor den kampen skal spilles. Det står mellom Stockholm og Gdansk.

Norge er sikret ytterligere to kamper i VM selv med tap mot Spania. Skulle spanjolene vinne, går Norge løs på et omspill mot de tre andre taperne i kvartfinalen.

---

FAKTA

Norges mesterskapsfasit i håndball for menn siden 2016:

* 2016 EM: 4

* 2016 OL: Ikke kvalifisert

* 2017 VM: Sølv

* 2018 EM: 6

* 2019 VM: Sølv

* 2020 EM: Bronse

* 2021 VM: 6 (utslått i kvartfinalen)

* 2021 OL: Utslått i kvartfinalen

* 2022 EM: 5