Veton Berisha klar for Molde

Flere medier skriver at Berisha ble presentert tirsdag ettermiddag.

– Det er deilig å være på plass. Det er en nydelig, og stor utfordring å komme til en toppklubb i Norge, som både er regjerende cup- og seriemestere. Jeg ser fram til en spennende og innholdsrik sesong, og gleder meg til å komme i gang, sier Berisha til Romsdals Budstikke.

Til TV 2 sier spissen at den store drømmen er at Molde kvalifiserer seg til spill i Champions League.

Tidligere tirsdag opplyste Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum at Berisha var på vei for å gjennomgå den medisinske testen.

Stavrum vil ikke ut med hvor mye Molde betaler Hammarby. Ifølge TV 2 har overgangen en totalramme på rundt 37 millioner kroner.

Berisha kommer til de regjerende seriemesterne etter å ha vært i Hammarby i et halvt år. I løpet av tiden i den svenske hovedstaden fant Berisha veien til mål fire ganger på 13 kamper i Allsvenskan.

Tidligere har Berisha spilt for blant annet Viking i to perioder og Brann i Norge. Han har også spilt for Greuther Fürth i Tyskland og Rapid Wien i Østerrike. Spissen har ti landskamper for Norge.

I 2021-sesongen scoret Berisha 22 mål for Viking i Eliteserien. I fjor ble det åtte fulltreffere før veien gikk til Hammarby.