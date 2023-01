Graham Hansens trippeldrøm kan være knust

Det er disiplinærkomiteen i Det spanske fotballforbundet som har tatt beslutningen om diskvalifikasjon. En rekke spanske medier, blant dem Marca Sport og AS, omtaler avgjørelsen.

Sport-journalist Maria Tikas har på sin Twitter-konto lagt ut dokumentasjon på avgjørelsen fra disiplinærkomiteen,

Hun skriver samtidig at Barcelona-ledelsen har bestemt seg for å anke avgjørelsen i håp om å unngå eksklusjon fra videre spill i turneringen. Den katalanske storklubben har ti dager på seg til å anke etter at vedtaket er kunngjort.

Det er bruken av brasilianske Geyse Ferreira som er sakens kjerne. Hun var på banen da Barcelona slo Osasuna 9-0 i forrige cuprunde. 24-åringen skal imidlertid ikke ha sonet en karantene hun pådro seg i forrige sesongs utgave av den spanske cupen. Ferreira spilte da for Madrid.

Den brasilianske profilen ble hentet til Barcelona i fjor.

Ingrid Syrstad Engen spiller også for Barcelona.