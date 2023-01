Conte: – Kane spilte med feber

Kampens eneste mål i Tottenhams 1-0-seier mandag sørget for at Kane tangerte klubbrekorden til avdøde Greaves med 266 mål. Den rekorden har stått siden 1970.

– Jeg har hatt en tøff natt hvor jeg var oppe annenhver time, sa Kane.

– Jeg har tre barn, men jeg har fri i morgen, sa målscoreren.

Tottenham slo tilbake med tre poeng over Fulham etter tap for Arsenal og Manchester City. Manager Antonio Conte var full av lovord om sin målmaskin.

– Jeg vil understreke at Harry spilte med feber. Han var ikke så god, men han ønsket å spille fordi han forsto anledningen. Han forsto at han er et referansepunkt for oss, for meg og de andre spillerne, sa Conte.

Nærmer seg Rooney

Kane kunne tatt Greaves' rekord i annen omgang, men headingen fra kloss hold ble reddet av Fulham-målvakt Bernd Leno.

29 år gamle Kane mangler ett mål på å bli den tredje spilleren i historien som scorer 200 mål i Premier League. Alan Shearer og Wayne Rooney var de to første og endte på henholdsvis 260 og 208 scoringer i sine karrierer.

Tottenhams seier tettet luken opp til Manchester United på 4.-plass til tre poeng. Kane avslører at laget og Conte hadde hatt et ekstra møte før kampen.

– Vi er litt bak der vi ønsker å være, men denne kvelden var viktig. Vi hadde en god prat for å finne tilbake til det vi er gode på: holde nullen og vanskelig å bryte ned, sa landslagskapteinen.

– Det vil alltid være snakk om framtiden min

Kane står fortsatt uten et stort trofé med Tottenham. De siste sesongene har det blitt vanlig at han ryktes til en større klubb. Denne sesongen er intet unntak. Han er blitt koblet til Manchester United.

– Jeg konsentrerer meg om denne sesongen. Det vil alltid være snakk om framtiden min, jeg vil bare fokusere på jobben min på banen, sa Kane som nå trygt kan kalles en klubblegende etter tangeringen av Greaves.

Jimmy Greaves døde 81 år gammel i 2021. Han regnes som en av de mest naturlige målscorerne i engelsk fotballhistorie. Han vant VM med England i 1966 og scoret 44 ganger for landet sitt. Greaves har scoret flest mål i Englands toppdivisjon med 357 nettkjenninger.

