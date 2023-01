Rublev med utrolig opphenting – sendte Rune ut av Australian Open

Russeren tok seg videre etter et dramatisk super-tiebreak. Settsifrene ble 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11-9).

Rublev møter vinneren av møtet mellom storfavoritten Novak Djokovic og hjemmehåpet Alex de Minaur i kvartfinalen. Djokovic har vunnet Australian Open ni ganger.

Måtte ha medisinsk hjelp

Underveis i det fjerde settet måtte Rune ha medisinsk tilsyn etter å ha vist tydelige tegn på at formen var på vei ned. Han fikk i tillegg målt blodtrykket. På det punktet lå han under 1–2 i sett, men ledet 2-1 i game.

Da han kom ut igjen hadde 19-åringen ny energi som han omsatte i et servebrudd. Det ble dramatisk da han rotet bort sitt eget servegame som hadde sikret settseier, men da også Rublev snublet, jublet dansken for 6-4.

Holger Rune er ferdig i turneringen. (CARL RECINE/Reuters)

Tidlig i det femte settet var det Rublev som virket energiløs, men etter å ha kommet under 0-40 i eget servegame, slo russeren tilbake med fire strake poeng og reddet seg inn.

De to brøt hverandre én gang i løpet av settet, og etter hvert ledet Rune 6-5. Dermed måtte Rublev vinne sitt neste servegame, og det greide han.

Dermed måtte kampen avgjøres i et såkalt super-tiebreak, der det er første mann til ti poeng. Rune fikk tidlig et klart overtak med 4-0-ledelse, men Rublev kjempet seg tilbake og hadde matchball. Den rotet han vekk, men han brøt Rune i neste serve og kunne juble for seier.

Garcia slått ut

Magda Linette sjokkerte fjerdeseedede Caroline Garcia og avanserte til kvartfinale mandag.

Linette vant med sifrene 7-6 (7-3), 6-4. Polakken er rangert som nummer 45 og er i skyggen av landskvinne og verdensener Iga Swiatek. Sistnevnte er ute av årets første Grand Slam-turnering, men 30 år gamle Linette viste mandag at det fortsatt er håp for tennisfrelste polakker.

– Jeg kan ikke tro det. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg er tom for ord, sa Linette til arrangøren like etter triumfen.

Hun har satt personlig rekord i Melbourne ved å nå kvartfinale. Hun hadde tredje runde som beste resultat før årets utgave.

Flere topprankede spillere har måttet forlate Melbourne allerede før fjerde runde. Det gjorde at Garcia var en av de største favorittene til seieren og sin første Grand Slam-tittel i single. Med tapet forblir fjerde runde den franske stjernens beste plassering i Australian Open-single.

Linette møter tsjekkiske Karolína Plísková i kvartfinalen. Sistnevnte knuste kinesiske Zhang Shuai 6-0, 6-4 natt til mandag norsk tid.

Belarusiske Aryna Sabalenka er videre i turneringen og nå en av de største favorittene til å gå hele veien. Den femteseedede stjernen slo sveitsiske Belinda Bencic 7-5, 6-2 og møter Donna Vekic (Kroatia) i kvartfinalen.

I tillegg til Sabalenka er amerikanske Jessica Pegula en tittelkandidat. Hun er tredjeseedet i turneringen.