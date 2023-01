Østberg til Frankrike – Kalvå må stå over

Kalvå ble covidsyk under Tour de Ski og måtte avbryte før de siste rennene i Italia. 30-åringen er tilbake i trening, men både rennene i NM og i Les Rousses kom for tidlig for henne.

Landslagsløper Emil Iversen er heller ikke tatt ut til noen av rennene i Frankrike. Iversen har vært i etterkant av Tour de Ski og deltok heller ikke i NM i likhet med Kalvå. Iversen er uansett klar til VM i Planica som regjerende mester på femmila.

Til gjengjeld er Simen Hegstad Krüger med igjen. Krüger ble også koronasyk for andre gang i forkant av NM og kunne ikke stille under mesterskapsdagene på Gjøvik.

Krüger er tatt ut til å gå på 10 kilometer fri teknikk med individuell start fredag 27. januar og søndagens 20 kilometer klassiskrenn.

Ingvild Flugstad Østberg er også med igjen etter en periode uten internasjonal matching. Østberg ble nummer fire under 10 kilometer fri teknikk på hjemmebane under NM sist fredag.

Østberg ble nummer to på 20 kilometer fri teknikk i verdenscupen i Davos 18. desember og er en medaljekandidat i VM om hun finner formen og holder seg frisk.

I tillegg til de to nevnte rennene er det også sprint klassisk lørdag i Les Rousses.

Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Lotta og Tiril Udnes Weng er alle tatt ut til å gå samtlige tre distanser i Jura-fjellene på grensen til Sveits.

Dette er uttaket

Kvinner 10 km fri teknikk, fredag 27. januar:

Helene Marie Fossesholm (Eiker), Ragnhild Gløersen Haga (Åsen), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik).

Kvinner sprint klassisk, lørdag 28. januar:

Maria Hartz Melling (Konnerud, Mathilde Myhrvold (Vind), Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), L.U. Weng, T.U. Weng.

Kvinner 20 km klassisk, søndag 29. januar:

Astrid Øyre Slind (Oppdal), Svendsen, Theodorsen, H. Weng, L.U. Weng, T.U. Weng, Østberg.

Menn 10 km fri teknikk, fredag 27. januar:

Harald Østberg Amundsen (Asker), Iver Tildheim Andersen (Rustad), Pål Golberg (Gol), Hans Christer Holund (Lyn), Johannes Høsflot Klæbo, (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Didrik Tønseth (Byåsen).

Menn sprint klassisk, lørdag 28. januar:

Golberg, Klæbo, Even Northug (Strindheim), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Sivert Wiig (Gjesdal).

Menn 20 km klassisk, søndag 29. januar:

Amundsen, Golberg, Holund, Klæbo, Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Røthe, Tønseth.