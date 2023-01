Kane tangerte klubbrekorden og fikset knepen Tottenham-seier

Kane prikkskjøt ballen i nettet på klinisk vis på overtid i første omgang. Spissen fikk sjansen fra god posisjon, og sendte den utakbart i hjørnet bak hjemmelagets keeper Bernd Leno.

Klubbrekorden til Jimmy Greaves på 266 fulltreffere har stått siden 1970. Nå er altså Kane à jour med legenden.

Tottenham-spissen mangler samtidig ett mål på å bli den tredje spilleren i historien som scorer 200 mål i Premier League. Alan Shearer og Wayne Rooney var de to første og endte på henholdsvis 260 og 208 scoringer i sine karrierer.

Dødt løp på landslaget

Kane er også à jour med Wayne Rooneys målrekord på det engelske landslaget. Der står begge med 53 nettkjenninger.

Jimmy Greaves, som døde i 2021, er ansett for å være en av de mest målfarlige spillerne i fotballhistorien. Han ble 81 år gammel.

Greaves var del av det engelske laget som vant fotball-VM i 1966. Han endte opp med 44 fulltreffere for hjemlandet. Enda mer imponerende er scoringsrekorden hans i den engelske toppserien. Den står fortsatt og lyder på 357 mål.

Greaves spilte også for West Ham, Chelsea og italienske Milan.

Henger med i toppen

Med mandagens seier er Tottenham nummer fem på tabellen i Premier League. Opp til Manchester United på den viktige fjerdeplassen skiller det tre poeng. United har i tillegg en kamp tilgode.

Fulham er nummer sju på tabellen, fem poeng bak Tottenham.

Mandagens kamp måtte utsettes i et kvarter. Fulham oppga at det var lokale reiserestriksjoner som lå til grunn for utsettelsen.

