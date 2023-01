Swiatek ute av Australian Open – markerte historisk stjernefall

Swiatek tapte etter halvannen times spill med sifrene 4-6, 4-6.

Med Swiatek ute er det første gang siden 1968 de to toppseedede i begge klasser ryker ut av en Grand Slam-turnering før kvartfinalene. Ons Jabeur, Rafael Nadal og Casper Ruud er allerede ute av turneringen.

– Kanskje ville jeg det litt for mye. Jeg kjente på presset og merket at jeg var mer redd for å tape enn jeg hadde lyst til å vinne, sa det polske tennisesset etter kampen.

Swiatek har aldri gått til topps i Australian Open. Hennes beste resultat i turneringen er en semifinale i fjorårets utgave.

Med seier avanserer fjorårets Wimbledon-vinner Rybakina til kvartfinalen. Der møter hun Coco Gauff.

