Ronaldo målløs i ligadebuten

Talisca headet inn kampens eneste mål etter en halvtime da innlegget fra Abdulmajeed Al-Sulaiheems innlegg var for høyt for portugiseren.

Al Nassr er med seieren på tabelltopp med ett poeng foran regjerende mester Al-Hilal, som har én kamp mer spilt.

Flere medier har hevdet at Ronaldo kan tjene opp mot to milliarder i året på sin kontrakt som er 2,5 år lang. Al-Nassr-president Musalli Almuammar har ikke bekreftet tallene i kontrakten, men uttalt at 37-åringen fortjener å være den best betalte spilleren i verden.

Ronaldo ble fristilt fra sin kontrakt med Manchester United i november etter at han i et TV-intervju kom med kritikk av klubben, trenere og lagkamerater. Flere har kritisert overgangen til den pengesterke klubben og kalt det sportsvasking.

«Kjøpet er et ledd i statens forsøk på å styrke eget omdømme og avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbruddene», skrev Amnesty på Twitter da overgangen ble klar.