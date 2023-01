Chiefs til NFL-semifinale tross Mahomes-skade – Hurts og Eagles herjet

Mahomes har dermed tatt laget til semifinale i alle sine fem første sesonger som førstevalg i NFL. Likevel er skaden bekymringsfull.

Chiefs må håpe at han gjør som Philadelphia Eagles-quarterback Jalen Hurts. Han har vært et spørsmålstegn på grunn av en skulderskade, men i lørdagens andre kvartfinale kastet han to TD-pasninger og løp inn et tredje touchdown da Eagles utklasset New York Giants. Hjemmelaget scoret i kampens første angrep og så seg aldri tilbake på vei mot 38-7-seier.

Mahomes var strålende i begynnelsen av kampen. Med sin bevegelighet, improvisasjonsevne og et arsenal av ulike kast første han Chiefs til touchdown i første angrep før han i det neste ble skadd da Arden Key satte kneet tungt på ankelen hans.

Mahomes nektet å byttes ut og hinket omkring i et angrep som endte med et trepoengspark og 10-7-ledelse. Tydelig misfornøyd fulgte quarterbackstjernen trener Andy Reids ordre om å gå i garderoben for røntgenundersøkelse.

I hans fravær ledet reserven Chad Henne ett angrep, hans første siden høsten 2021, og avsluttet det med en touchdownpasning til Travis Kelce, som økte ledelsen til 17-7. Ved pause sto det 17-10.

Ultimatum

Mahomes kom tilbake etter pause, med tungt teipet høyre ankel. Han var ikke i nærheten av sitt beste, men gjorde nok til å hale seieren i land. Han forlenget blant annet et angrep med et modig løp på sin vonde ankel, og han kastet en TD-pasning til Marquez Valdez-Scantling.

– De ga meg et ultimatum. Jeg fikk ikke gå på banen igjen om jeg ikke gikk i garderoben for å bli undersøkt. De passer på meg, men det skal mye til å få meg ut av en kamp, sa Mahomes.

– Røntgenbildet var negativt, og gutta passet på meg. De holdt Jaguars-forsvarerne unna meg, og både angrepet og forsvaret vårt sto opp. Slik er det med store lag. Når en spiller får en smell, hever alle seg litt.

Første gang

Jaguars hadde ikke fått flere enn tre poeng mot seg etter pause i noen av sine fire siste kamper. Forrige helg leverte laget det tredje største comeback i NFL-historien da 0-27 ble til 31-30 mot Los Angeles Chargers, men ti Chiefs-poeng i de to siste periodene ble seiersmarginen.

Gjestenes quarterback Trevor Lawrence truet med å regissere et nytt comeback, men i sluttfasen avgjorde to ballerobringer for Chiefs. Først glapp Jamal Agnew ballen nær Chiefs' målsone, så kastet Lawrence en feilpasning. Lawrence måtte for første gang i sin karriere (highschool, college og NFL) gå av banen som taper i en lørdagskamp.

Ankelen til Mahomes blir et stort samtaleemne fram mot semifinalen mot Buffalo Bills eller Cincinnati Bengals neste helg. Forskjellen mellom en frisk og mobil Mahomes og den versjonen vi så etter skadetidspunktet lørdag kan utgjøre forskjellen mellom superbowltittel og semifinaletap.

Eagles spiller semifinale hjemme mot San Francisco 49ers eller Dallas Cowboys.

