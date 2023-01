West Ham vant bunnkampen mot Everton – Bowen med to mål

West Ham tok ledelsen ti minutter før pause med Bowen etter et innlegg fra italieneren Emerson. Seks minutter senere var Bowen tilbake foran mål og sørget for at ledelsen ble doblet. Michail Antonio serverte det andre målet.

Det var Bowens tredje og fjerde mål for sesongen.

West Ham klatret opp til en 15.-plass i Premier League. Everton ligger nest sist med kun 15 poeng denne sesongen.

Leicester tok imot formsterke Brighton og så ut til å få med seg alle poengene, men 18 år gamle Evan Ferguson sørget for 2-2 to minutter før slutt.

Møtet mellom nedrykkstruede Bournemouth og Nottingham Forest endte 1-1 etter scoringer av Jaidon Anthony og Sam Surridge.

(©NTB)

England Premier League menn lørdag, 21. runde:

Liverpool – Chelsea 0-0, Bournemouth – Nottingham Forest 1-1, Leicester – Brighton 2-2, Southampton – Aston Villa 0-1, West Ham – Everton 2-0.

Senere kampstart: Crystal Palace – Newcastle (18.30).

Spilles søndag: Leeds – Brentford, Manchester City – Wolverhampton, Arsenal – Manchester United.