Målløst mellom Liverpool og Chelsea – Azpilicueta rundet 500 kamper

Kampen var et møte mellom to storklubber som har slitt stort i årets sesong. Dermed hadde ingen av lagene råd til å tape. Chelsea var best i store deler av kampen, men etter å ha fått et mål annullert, samt at de var noe unøyaktige i avslutningsøyeblikkene, endte det 0-0.

Begge lag holder seg dermed på 29 poeng, men Chelsea har en kamp mer spilt enn lørdagens motstander.

Det annullerte målet kom allerede etter to minutter. Chelsea holdt trykket oppe etter et hjørnespark og etter hvert fikk Kai Havertz banket ballen i mål. TV-bildene viste at tyskeren var marginalt i offside og Liverpool slapp med skrekken.

Mudryk-debut

Mykhailo Mudryk kom etter hvert inn til sin debut for Chelsea. Han var energisk og skapte mye, men til tross for at han var nærm fikk han ikke ballen i mål.

Han kom nylig fra Sjakhtar Donetsk i hjemlandet på en overgang som har en totalramme på rundt 1 milliard kroner.

I tillegg fikk César Azpilicueta sin 500. kamp for blåtrøyene. 33-åringen har vært i klubben siden 2012.

Liverpool skapte mer og mer utover i kampen, men de greide ikke å sette Chelsea-forsvaret på det største prøvene.

Tre strake uten seier

Liverpool står dermed uten seier på sine tre siste kamper (to tap). De rødkledde møter Wolverhampton på bortebane i neste seriekamp tidlig i februar, mens Chelsea møter London-rival Fulham, som har levert svært godt i opprykkssesongen.

Underveis i kampen måtte speakeren på Anfield bryte inn og be publikum slutte å synge homofobiske sanger. Speakeren varslet at klubben kommer til å følge det opp og at de hadde overvåkingsbilder av hvem som hadde ropt hva.

KAMPFAKTA

Premier League menn lørdag, 21. runde:

Liverpool – Chelsea 0-0

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Stefan Bajcetic, James Milner, Curtis Jones, Liverpool, Trevoh Chalobah, Chelsea.

Lagene:

Liverpool (4-1-2-2-1): Alisson – James Milner (Trent Alexander-Arnold fra 71.), Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Andrew Robertson – Stefan Bajcetic (Fabinho fra 81.) – Naby Keïta (Darwin Núñez fra 62.), Thiago – Mohamed Salah, Harvey Elliott (Jordan Henderson fra 81.) – Cody Gakpo (Curtis Jones fra 81.).

Chelsea (3-5-2): Kepa Arrizabalaga – Trevoh Chalobah (César Azpilicueta fra 80.), Thiago Silva, Benoît Badiashile – Hakim Ziyech, Conor Gallagher, Jorginho, Lewis Hall (Mykhajlo Mudryk fra 54.), Marc Cucurella – Kai Havertz (Pierre-Emerick Aubameyang fra 81.), Mason Mount (Carney Chukwuemeka fra 81.).