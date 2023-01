Amundsen grep sjansen med NM-seier: – Veldig fortjent

Holund startet sist av de 180 deltakerne og hadde Amundsens tider å gå på. Ved passering 11,2 kilometer var han bare 0,9 sekund bak, men han greide ikke å matche konkurrentens fart mot slutten. I mål skilte 12,4 sekunder i Amundsens favør.

Asker-løperen har hatt en trøblete vinter etter å ha blitt koronasyk rett før sesongåpningen i november. Det spolerte blant annet planene om deltakelse i Tour de Ski, men han viste at han er tilbake i rute og med for fullt i kampen om VM-start. Han ledet på alle passeringspunkter.

– Dette var ekstremt viktig. Jeg hadde en tøff førjulssesong, og det ble god tid i jula til å trene og tenke og kjenne viktigheten av dette rennet. Det er eneste 15-kilometer vi går før VM, så det var et veldig aktuelt uttaksløp. Jeg hadde i bakhodet at jeg måtte vinne i dag om jeg skulle slå meg inn i kampen, sa Amundsen til NRK.

– Det var tøft å se de andre herje i verdenscupen og gå de rennene jeg hadde trent for hele sommeren. Jeg måtte bare se fram mot NM. Jeg var litt småcocky før start og sa at jeg pleier å prestere under press, og jeg hadde en kjempedag. Det er ubeskrivelig å stå her nå og ha lagt inn en god søknad.

– Veldig fortjent

Holund, som er regjerende verdensmester på distansen og har friplass i VM, gratulerte vinneren.

– Han gikk jevnt fort fra start til mål. Det er fælt å si det, men det var veldig, veldig fortjent at han vant i dag, sa Holund til NRK.

Han hadde drahjelp av Amundsen underveis, da han var akkurat en runde bak, men hadde naturligvis ikke det på siste runde.

– Det var tøffere å gå alene. Jeg hadde en middels dag og synes jeg fikk godt betalt med sølv, sa han.

Bronsen gikk til Iver Tildheim Andersen, som var slått med 35,3 sekunder.

– Bronse er bra. Jeg gikk et godt løp, sa han.

Junior imponerte

En av dem som imponerte mest i kulda var junioren og multitalentet Jørgen Nordhagen. Han ble nummer åtte.

– Det var tungt med harde løyper og hardt føre, men det passer meg veldig fint, sa Nordhagen til NRK.

17-åringen er et stort talent både i langrenn og sykling, og han undertegnet i fjor høst proffkontrakt med sykkellaget Jumbo-Visma med gyldighet fra 2024.

– Denne sesongen prøver jeg å holde det 50-50 mellom langrenn og sykling. De neste årene blir nok verdenstouren i sykling et fokus, og så tar jeg et nytt valg i 2027 om veien videre, sa han til NRK.

FAKTA

NM langrenn 1. del i Gjøvik fredag:

Menn, 15 km fri teknikk:

1) Harald Østberg Amundsen, Asker 34.36,7, 2) Hans Christer Holund, Lyn 0.12,4 min. bak, 3) Iver Tildheim Andersen, Rustad 0.35,3, 4) Vebjørn Turtveit, Voss 0.39,4, 5) Sjur Røthe, Voss 0.40,5, 6) Mattis Stenshagen, Follebu 0.51,9, 7) Henrik Dønnestad, Gulset 0.53,2, 8) Jørgen Nordhagen, Sjåstad/Vestre Lier 0.54,5, 9) Vegard Sivertsgård, Tydal 0.59,7, 10) David Thorvik, Kjelsås 1.00,1.