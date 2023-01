Lotta Udnes Weng smadret konkurrentene på 10-kilometeren

I tvillingsøster Tirils sykdomsfravær fulgte Weng opp torsdagens sprintsølv med gull etter et forrykende distanseløp. Hun knallet til fra start og ledet klart allerede på første mellomtid. Siden bare økte hun.

– Dette var skikkelig kult. Det har vært en litt rar dag, for jeg har vært så avslappet. Jeg kunne starte hardt uten å få altfor stor straff. Jeg har ikke vunnet distanserenn på veldig lenge, sa NM-vinneren til NRK.

Hun slo seg inn i kampen om VM-start også i distanserenn.

– Først tenkte jeg at nå får jeg iallfall gå verdenscup distanse neste helg, men jeg har en liten drøm om å få gå distanse i VM også. Jeg sier ja takk til alt, jeg. Jo mer, desto bedre, sa hun.

Vant over nervene

Avslappet hadde ikke Haga vært. Hun fikk korona etter åpningsrennet på Beitostølen og har ikke gått verdenscup i vinter, men hun viste at hun er på vei til å finne formen.

– Jeg var så nervøs at jeg nesten ikke greide å teste ski. Spenningen har bygd seg opp siden november, for jeg fikk korona på et veldig dårlig tidspunkt. Jeg har jobbet veldig for å komme tilbake, og spenningen bikket nesten over., Jeg er veldig glad for 2.-plassen, sa hun til NRK.

Helene Marie Fossesholm knep bronsen ett sekund foran Ingvild Flugstad Østberg.

Håpet på mer

Hjemmefavoritten Østberg gikk renn for første gang på en måned. Hun fikk sitt store gjennombrudd sist det var NM på Vind skistadion i Gjøvik, i 2009. Da spurtet hun ned Therese Johaug og Kristin Størmer Steira og tok et sensasjonelt gull i skiathlon. Fredag havnet hun så vidt utenfor pallen.

– Jeg hadde håpet på litt bedre svar i dag, jeg skal ikke si annet enn det. Jeg gjorde mitt beste, og det var det løpet jeg fikk til i dag, sa hun til NRK.

Bare fire av elleve elitelandslagsløpere startet fredagens renn. Juniorene Milla Grosberghaugen Andreassen og Tuva Anine Brusveen-Jensen imponerte med henholdsvis 6.- og 10.-plass.

NM langrenn 1. del i Gjøvik fredag:

Kvinner, 10 km fri teknikk:

1) Lotta Udnes Weng, Nes 26.10,5, 2) Ragnhild Haga, Åsen 0.23,2 min. bak, 3) Helene Marie Fossesholm, Eiker 0.31,4, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik 0.32,4, 5) Silje Theodorsen, Kvaløysletta 0.43,3, 6) Milla Grosberghaugen Andreassen, Bækkelaget 0.52,6, 7) Nora Sanness, Kjelsås 0.53,6, 8) Margrethe Bergane, Konnerud 1.04,7, 9) Berit Mogstad, Strindheim 1.10,6, 10) Tuva Anine Brusveen-Jensen, Lyn 1.11,0.