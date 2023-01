Dette blir trolig Norges rute i VM – vrient for fansen

For norske håndballfans som tror på semifinale for Norge, er det ikke enkelt å legge reiseplaner. Det er uklart om en eventuell Norge-semi (fredag neste uke) blir spilt i Gdansk eller Stockholm. Dette kan i verste fall bli klart først etter kvartfinalene (onsdag neste uke).

Etter 31-28-seieren over Serbia torsdag, er det norske laget meget nær plass i kvartfinalen. Svært mye skal til for at Norge ikke er med der. I så fall venter etter all sannsynlighet Frankrike eller Spania i første cuprunde.

[ Her er hele programmet for håndball-VM ]

Skulle Norge gå til semifinale, er både Sverige og Danmark blant mulige motstandere.

De fire lagene som slås ut av kvartfinalene, skal ut i et omspill (i Stockholm) om plassene fra fem til åtte. Disse kampene kan bli svært avgjørende når det gjelder seeding i OL-kvalifiseringen neste år.