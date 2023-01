Ruud i ny thriller, vant tibreak og reduserte til 1-2

Ruud tapte de to første settene med sifrene 3-6, 5-7, men slo deretter tilbake med seier i tiebreak i det tredje settet. Dermed skal duellantene ut i et fjerde sett på hardcourten i Melbourne. Kampen har pågått i over tre timer. Brooksby leder nå 4-1 i fjerde sett.

Ruud har vært tydelig frustrert i deler av torsdagens 2.-rundeoppgjør i årets første Grand Slam-turnering. Han måtte dessuten ta en medisinsk timeout etter annet sett av uviss årsak.

Ruud kom til storturneringen i Melbourne som andreseedet etter at verdensener Carlos Alcaraz måtte melde forfall som følge av skade. Ettersom Rafael Nadal røk ut i første runde, var Ruud den best rangerte igjen i turneringen foran annen runde.

Ruud slo Brooksby da de to møttes Masters 1000-turneringen i Roma i fjor, men torsdag har amerikaneren vist langt bedre takter. Han er rangert som nummer 39 i verden.

Amerikanske Jenson Brooksby tok de to første settene i natt. (MARTIN KEEP/AFP)

Etter en jevn start på kampen ble Ruud brutt i sitt fjerde servegame. Da han også ble brutt i det femte, vant Brooksby det første settet 6-3.

Tidlig i annet sett brøt begge hverandre i løpet av de fire første servegame. I det femte hadde Ruud en kjempemulighet til å bryte på nytt, men han rotet bort tre bruddballer. Duellantene fulgte hverandre til 5-5, og da Brooksby vant sitt eget servegame og dretter brøt nordmannen, vant han 7-5.

Etter en kort pause i garderoben kom Ruud ut igjen til tredje sett, men allerede i sitt første servegame ble han brutt. Han hentet seg inn igjen med et brudd i det påfølgende servegame.

I sitt tredje servegame ble Ruud brutt igjen. Da tok Brooksby ledelsen 4-2, men da han kastet bort tre matchballer, utlignet Ruud til 5-5. Brooksby virket svært sliten og var frustrert da han ikke greide å avgjøre.

Det utnyttet Ruud som sendte kampen til fjerde sett med 7-4-seier i tiebreak.

Kampen sendes på Eurosport Norge.